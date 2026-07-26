אירוע אלימות חמור התרחש בסוף השבוע האחרון סמוך לחוות מורנו באזור ביתר עילית, כאשר שבעה חשודים פלסטינים תקפו אזרח ישראלי באמצעות אלה.

כוחות ביטחון שהוקפצו למקום תפסו ועצרו את המעורבים, ובסריקות שבוצעו בזירה נתפסו כלי תקיפה נוספים וחומרי הצתה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על אירוע האלימות התקבל בשעות הערב. חיילים ורבש"צ שדה בועז שהוקפצו ראשונים למקום פעלו במהירות לתפיסת ומעצר המעורבים. כוחות משטרה מתחנת עציון שבמרחב יהודה שהוזעקו בהמשך, קיבלו לידם את שבעת החשודים הפלסטינים והחלו בחקירת נסיבות המקרה.

מחקירה ראשונית עלה כי החשודים הגיעו אל שטח החווה, ובמקום החל חיכוך בין הצדדים. במהלך החיכוך, הותקף אחד הישראלים באמצעות אלה ונגרמו לו חבלות קלות בידו. כוחות צה"ל והרבש"צ שהוזעקו למקום תפסו ועצרו את המעורבים שהועברו לחקירת המשטרה.

בסריקות שבוצעו בזירה האירוע, אותרו בין השיחים כלי תקיפה וחומרי הצתה, והם נתפסו על ידי המשטרה כחלק מחומר הראיות בחקירת המקרה. הממצאים מעלים חשש כי החשודים הגיעו למקום מוכנים מראש לעימות אלים.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלאו. בהתאם לממצאים והתפתחות בחקירתם, תבקש המשטרה בהמשך להאריך את מעצרם. אירוע דומה התרחש השבוע בבני ברק, כאשר אברך נדקר בצווארו ובגופו באירוע אלימות.

יצוין כי אזור ביתר עילית והסביבה חווים מעת לעת אירועי חיכוך ואלימות. רק לפני מספר ימים התעורר חשד לחטיפה לאחר שחיילת חמושה נצפתה עולה לרכב בעל לוחית רישוי פלסטינית, אך התברר כי מדובר בהיכרות בין השניים.