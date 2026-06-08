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"תיעוד היסטורי"

לראשונה אי פעם: צוללנים תיעדו כריש לבן מרשים בים התיכון

צוללנים תיעדו לראשונה כריש לבן בוגר בים התיכון במהלך משימת ניקוי רשתות דיג | מדובר בתיעוד היסטורי בעל ערך מדעי רב למין הנמצא בסכנת הכחדה (מעניין)

צילום מסך מתוך התיעוד הנדיר של הכריש הלבן בים התיכון (צילום: Healthy Seas/SDSS/Ghost Diving)

צוללנים מתנדבים הצליחו לתעד לראשונה אי פעם במצלמה כריש לבן בוגר בים התיכון, במהלך משימת ניקוי רשתות דיג נטושות מספינה טרופה במצר סיציליה.

דרק רמרס וצוללנים טכניים נוספים ירדו לעומק של כ-40 מטרים כשהם הבחינו בכריש גדול מגיח מהחשיכה הימית. רמרס הספיק לשלוף מצלמה ולצלם את מה שנחשב לתיעוד התת ימי הראשון מסוגו של כריש לבן בוגר בסביבתו הטבעית בים התיכון.

עד כה תועדו רק תצפיות נדירות מעל פני המים באזור, אך לא צילומים מתחת למים.

כריש לבן, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

האירוע התרחש במהלך מבצע של ארגוני סביבה לניקוי רשתות דייג נטושות בהם נלכדו דגים. לדבריו של רמרס, הצוות הופתע מאוד מהמפגש. הכריש הקיף אותם, נראה סקרן ולא תוקפני, ולאחר מכן התרחק.

חוקרים ימיים שתודרכו לגבי המקרה הגדירו את התיעוד כבעל ערך מדעי רב, משום שרוב המידע הקיים על כרישים לבנים בים התיכון מגיע מפרטים שנלכדו בדיג ולא מתצפיות חיות.

לפי ד״ר קרלו קטנו, מהמרכז הימי של תחנת המחקר סטציונה זאולוגיקה אנטון דוהרן, מדובר במידע חשוב להבנת התפוצה וההתנהגות של מין זה הנמצא בסכנת הכחדה חמורה.

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