זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': מנכ"ל עיתון חדש שהונחת לתפקידו ללא כל רקע מתאים, עמל על קיום מבצע מינויים לעיתון, אך לעת עתה המהלך נחל כישלון? האם הוא יוחלף בקרוב במהירות שבא הגיע? נמשיך לעקוב.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', שר לתלמידו שהתחתן כשהוא יושב על הרצפה באולם, יחד עם המוזקיאים שמחה בירנהאק ומוישי שרמן.

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במהלך מחאת הרכבים בכביש 1 תפסנו את ראש ישיבת 'היכל יצחק' הגאון רבי ישראל לנדא כשהוא מנסה לפלס דרכו.

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ראש ישיבת 'אורחות תורה' הגאון רבי איתמר גרבוז מתברך מראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי לאחר קידוש לבנה מתחת לבית ראש הישיבה.

'זופניק' שהגיע לכולל דיינות ב'יחווה דעת' תפס את פרשן הבית ישי כהן נכנס לחדר הלימוד של הראשון לציון ונשיא ביה"ד הגדול הגאון רבי דוד יוסף שבסיום העניק לו את ספרו החדש עם הקדשה אישית עם שמו האמיתי.

בכניסה לאולפני 'כיכר השבת' תפסנו את יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, נפרד מישי כהן כשהוא ממהר לצאת חזרה לרכבו כדי להגיע בזמן ולהוביל את מחאת הרכבים ברחבי הארץ.

רגע לפני עוד פאנל של 'כיפות שחורות' תפס 'זופניק' את המגיש יוסי סרגובסקי בשיחה עם שלמה טייטלבאום כתב העיתון 'כלכליסט'.

כשיונתן ברק ינון, המוכר לכולם כ"ג'וני חישגוזים", הגיע לריאיון המרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא נתקל באיצלה קצבורג ופצח בשירה מרגשת עם הגיטרה.

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באולפני 'כיכר השבת' תפס 'זופניק' את יוסי עבדו בצילומי תוכנית מיוחדת לי"ז בתמוז יחד עם הרב צבי גרינשפן.

את המפיק שלנו נריה סעדיה תפסנו עולה על אחד מרכבי המחאה בירושלים כדי להביא את הקולות לגולשי 'כיכר השבת'.

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מגיש התוכנית "כיפות ברזל" באתר 'סרוגים, נתנאל איזק, שכיהן כמנכ"ל משרדי ממשלה, נכנס השבוע עם בנו אליה למעונו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, להתברך לקראת בר המצווה. מזל טוב!

במהלך פאנל 'אולפן ליל שישי' בהגשת ישי כהן חשף היועץ האסטרטגי אברהם קרויזר את המלחמה האישית שניהלה נגדו 'דגל התורה', והצהיר שלמרות כך הצביע תמיד למפלגות החרדיות • צפו בקטע הסוער

10 10 0:00 / 1:17

את העיתונאי קובי ישראל ראינו מראיין את ניצב משנה רמי ברכיהו רב המשטרה, במחאת הרכבים.

במסגרת ההיערכות למחאת הרכבים תפסנו את הפרשן ישראל כהן ובנו ארי כשהם ממתינים לתחילתה של המחאה לצדו של שילה פריד, כתב החרדים של ynet ו'ידיעות אחרונות'.

בהמשך תפסנו את ישראל כהן כשהוא מסייע בהדבקת מודעות המחאה על הרכבים לצדו של יוסי צימט, עוזרו של ראש העיר בני ברק חנוך זייברט.

אחרי החתונה הגדולה, ביום שישי ערב שבת קודש, תפסנו את אליהו גפני, בנו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, כשהוא מעמיס את הרכב בכל טוב ומחסל את כל ההערינג של בני ברק, לקראת השבת שבע ברכות.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בהנחת תפילין לקראת בר המצווה של בנו דן בכותל המערבי, בתפקיד הרב: הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים.

( צילום: אברהם רוזיליו )

באירוע חשאי ויוקרתי בפתח תקווה, נערכה מסיבת יום הולדת לאיש והאגדה נתנאל אנגל, עוזרו ומקורבו של ח"כ אוריאל בוסו, בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, אנשי עסקים, אנשי תקשורת ומפורסמים רבים. למרות השמירה על החשאיות, 'זופניק' שנבצר ממנו ברגע האחרון להשתתף בחגיגה, הצליח לשים את ידו על שתי תמונות מהאירוע המפנק.

אחרי החגיגות תפסנו את נתנאל אנגל בבקו"ם עולה על מדים עם גיוסו לצה"ל לתפקיד מסווג אליו נקרא במיוחד.

שליח 'זופניק' שהשתתף השבוע בשבע ברכות מיוחד לבחור החשוב יצחק דוד בגבעת שאול גילה כמה כוכבי זמר שעוד נשמע עליהם. הכוכב העולה מביניהם הוא שמוליק אברהם המפורסם מבית הכנסת 'זופניק' בגבעת שאול.

איש התקשורת מני גירא שורץ, משדר לרדיו 'קול חי' במחאת הרכבים בעקבות מעצר בחורי הישיבות העריקים.

( צילום: קובי ישראל )

במהלך מחאת הרכבים תפסנו את ארי קלמן, הכתב לענייני חרדים של 'i24news', ממתין לעלייה לשידור.

שבתאי גרברצ'יק דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי, נצפה כשהוא מדברר את היערכות המשטרה במחאת הרכבים.

( צילום: יהודה גליקמן )

היועץ האסטרטגי יענקי ביכלר נצפה מתדרך את כוכב הרשת דודי קפלר, בכניסה לאירוע ביד בנימין.

( צילום: א.ה. )

בהמשך השבוע ראינו את היועץ האסטרטגי יענקי ביכלר נצפה כשהוא משמש כשליח ציבור בבית הכנסת איצקוביץ בבני ברק, בשל שנת האבל על אביו זצ"ל.

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אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, באירוע הוקרה למתנדבים החרדים של השירות הלאומי אזרחי.

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לאחר מכן, על הבמה ראינו את מני הולנדר, מדהים בקריאת מחשבות את ראובן פינסקי מנכ"ל השירות הלאומי אזרחי.

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בתחבולות ובמזימות: אבי תנועת הקירוב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן נצפה כשהוא מברך את ראש המוסד היוצא דדי ברנע.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, קורא תהילים בהמתנה לבדיקה רפואית.

( צילום: שמעון ברדי )

חבר המועצת הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין נצפה במונית מחוץ לחתונת בנו של הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים.

בתוך האולם תפסנו את יו"ר מפעל הפיס איציק לארי עם שימען ברייטקוף, יועצו של ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

ואילו את יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ ראינו יוצא מהרכב בבואו לחתונה ומרים את ראשו, כנראה בחיפוש כוכבים או מצביעים.

לאחר תקופה ארוכה שלא היה אפשר להגיע לקבר רבי יוסי הגלילי בדלתון בשל סמיכותו לגבול עם לבנון, במהלך השתלמות שנערכה השבוע במקום למדריכי טיולים שהעביר ישראל שפירא, נצפה גם האדמו"ר מלעלוב עם מעט ממקורביו, כשמאחוריהם הבטונדות הצבאיות שעדיין במקום.

( צילום: ישראל שפירא )

בעיצומה של שמחת נישואי נכדת האדמו"ר משבט הלוי, עם החתן נכד האדמו"ר משאץ, שנערכה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בשכונת 'זכרון מאיר' בבני ברק, הניף האדמו"ר את השלט 'עד כאן', שהיה תלוי באותה עת על אלפי רכבים בכבישי הארץ.

( צילום: שוקי לרר )

ראש ישיבת 'היכל אברהם' המצליחה בירושלים הגאון רבי מרדכי שפירא בעמידה לברכות לבן העסקן עויזר לוינשטיין.

בזמן שח"כ יצחק גולדקנופף ניסה לשכנע את השוטרים במחאת הרכבים שהוא רק עובר אורח ותמים שלא חוסם שום כביש, הרב מיכל ויינר, המשגיח האגדי ממקווה ויז'ניץ, נצפה תופס תנומה חסידית הגונה על ספסל המקווה. 'זופניק' תהה האם בחלום הוא ראה את עצמו מחליף את גולדקנופף בכנסת, או שזה היה סתם חלום על מקווה חם.

הרב חיים מאיר הגר, בן האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, נצפה בהליכה מהירה ברחובות וויאלמסבורג, ללא גבאים כלל. 'זופניק' מצדיע על ענוותנותו כי רבה.

באותו זמן נצפה ההויז בחור של אביו, אליעזר בלוי שהתחתן השבוע למזל טוב, מגיע לראשונה עם נרתיק הטלית ותפילין לבית המדרש, כשהוא כולו מרוגש.

הרבנית מבעלזא מאחלת מזל טוב לחבר הכנסת לשעבר מנחם אליעזר מוזס שחיתן את נכדו.

( צילום: היידי מוזס )

יענקלה קורנבליט נצפה בשמחת אירוסי בנו הבכור של העסקן האלעדי חיים מאיר מושקוביץ, המוכר מהתמונות כמחזיק האש במעמד ההדלקה בויז'ניץ בליל ל"ג בעומר.

הגאון הרב יהודה כהן ראש ישיבות 'יקירי ירושלים' ו'באר התלמוד' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בתפילה במתחם קבר 'רחל אמנו'.

( צילום: אייל עטיה )

חברים ומפיקים השתתפו חגיגות יום הולדת 34 בהפתעה למפיק ברוך פרוינד.

- צילום: משה פאר | צילום: צילום: משה פאר 10 10 0:00 / 1:09

המפיק נטע לוין נצפה קונה ממתקים לילדיו בשכונת רמת אשכול בירושלים.

הזמר שמוליק סוכות בצילומים לקליפ חדש יחד עם המוזיקאי אהרל'ה נחשוני וחברי מקהלת 'נשמה'.

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את הזמרים שוקי סלומון ואופיר סלומון, ראינו בשדה התעופה במיאמי בדרכם לישראל לאחר סבב הופעות בקהילה היהודית המקומית.

הזמר עקיבא תורג'מן נצפה בדרכו לתפילה בציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: 'דער צייט' )

בכירי תעשיית המוזיקה החסידית בשמחת ה'וואך נאכט' לרגל הולדת בנו של הזמר משה דוד וייסמנדל.

- צילום: יענקי קופולוביץ' | צילום: צילום: יענקי קופולוביץ' 10 10 0:00 / 0:30

הראפר יאיר אלייצור עזב לאחרונה את מנהלו האישי המפיק אביאל הלוי אחרי 5 שנים של עבודה משותפת ועבר לניהול תחת המפיק יונתן יחיאל.

הזמר מוטי ויזל, המוזיקאי מנדי ברנדויין וחברי מקהלת 'נרננה', בשירה מרגשת בחתונת בנו של הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים.

- צילום: דודי פרידמן | צילום: צילום: דודי פרידמן 10 10 0:00 / 1:22

הזמר חיים ישראל ומנהלו האישי המפיק דוד פדידה, בסוד שיח מוזיקלי לאחר מופע בתל אביב.

את הזמר ארי גולד, המפיק אביגדור מאיר והיחצ"ן נתי בדש, ראינו בפגישת עבודה מוזיקלית.

'זופניק' שנמצא בכל מקום תפס את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בעת כניסתו למשרד ראש הממשלה לפגישה הטעונה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ביציאה מהפגישה תפסנו את ח"כ משה גפני בשיחה עם רבקה פאלוך, המקורבת לראש הממשלה בנימין נתניהו.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בשמחת השבע ברכות לבנו של הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים.

ברקע המשבר בקואליציה, 'זופניק' תפס את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה כשהוא מחזר אחר הסיעות החרדיות בטקס הענקת פרס יו"ר הכנסת ומסתודד עם יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב.

חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, אוריאל בוסו ויוני משריקי נצפו במחאת שיירות הרכבים בעקבות מעצר בחורי הישיבות העריקים, מהצד נראה צחי ברים סגן ראש העיר ירושלים.

את ח"כ משה אבוטבול ועו"ד שלמה חדד, ראינו בכניסה לכלא 10 לביקור אצל לומדי תורה שנעצרו על עריקות.

את ח"כ יעקב מרגי ויועצו שלומי גזית, ראינו בשיחה ערה בכניסה לחתונת בתו של יגאל פרץ סגן ראש העיר נתיבות עם בנו של אבי דרעי חבר מועצת העיר נתיבות.

והנה ח"כ יעקב מרגי ראינו מוסר דברי תורה בבית כנסת של הכנסת לאחר תפילת מנחה.

עו"ד עמית בכר יו"ר לשכת עורכי הדין ועו"ד שי אהרנוביץ יו"ר רשות המיסים, בשיחה ערה עם ח"כ יעקב אשר.

את ח"כ יואב בן צור ראינו בניחום אבלים אצל בני משפחתו של סמ"ר נווה חבשוש הי"ד שנפל במלחמה בלבנון.

יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, העניק את ספרו 'אנחנו' ליו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת וח"כ אליהו רביבו, בשולחן הכבוד לצד המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן' והמקובל הרב נתנאל שריקי, בהילולת רבי שלום איפרגן זצ"ל.

( צילום: מיכאל אבוטבול )

במסדרונות הכנסת תפסנו את אליהו גפני, בנו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, בסוד שיח עם שגית אפק, יועמ"שית הכנסת.

רגע אחרי כבר ראינו את אליהו גפני בשיחה קולחת עם יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב.

יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, מברך בחופה לבנו של צורי פורת סמנכ"ל משרד הדתות ובתו של איש העסקים עמיר וקנין.

- צילום: אוריה חלא | צילום: צילום: אוריה חלא 10 10 0:00 / 0:24

במהלך החופה ראינו את הזמרים משה דוויק ומשה לוק בדואט מיוחד לשיר: "אם אשכחך ירושלים".

- צילום: אוריה חלא | צילום: צילום: אוריה חלא 10 10 0:00 / 1:56

על הבמה באולם ראינו את אב החתן צורי פורת בריקוד סוער עם הזמרים משה דוויק ואריק דביר.

- צילום: אוריה חלא | צילום: צילום: אוריה חלא 10 10 0:00 / 0:58

בסיום האירוע ראינו את איש התקשורת דב אייכלר מפגין כישורי שירה יחד עם חברי מקהלת 'נשמה'.

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את מנכ"ל דפוס בארי, בן רוכמן, תפסנו בשיחת מסדרון ליד מזנון הכנסת עם ח"כ אורי מקלב. השניים לא ויתרו גם על תמונה מחויכת, על רקע אחת מתמונות הקיבוצים שבמשכן.

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, משה מור יוסף המשנה למנכ"ל ויוסי שבתאי ראש מטה המנכ"ל ובכירי משרד הפנים, בסיור מקצועי בעיר עפולה יחד עם ראש העיר אבי אלקבץ.

את שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש ראינו בשיחה ערה עם ניר ברקת שר הכלכלה והתעשייה, באירוע בתל אביב.

ישראל פרוש ראש עיירית אלעד לשעבר, בשמחת האירוסין לבנו של דוברו לשעבר חיים לוריא מעיתון 'המבשר'.

בשולי האירוע ראינו את דוד החתן אברימי לוריא מעיתון 'המבשר', בסוד שיח עם יוסי דייטש מבכירי 'אגודת ישראל'.

בחניון הכנסת תפס 'זופניק' השבוע את הלוביסט דולב תורג'מן, המכהן כסמנכ"ל בחברת הייעוץ והאסטרטגיה 'ריפבליק יועצים'.

את שר הפנים לשעבר משה ארבל והעסקן החב"די לוי אדרעי, ראינו עם הרב לוי שם טוב שליח חב"ד בוושינגטון והבית הלבן, מחוץ לציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: עדכוני חב"ד )

סגן ראש עיריית בית שמש חנוך דרנגר נצפה השבוע לבוש בבגדים מתאימים בחדרי הניתוח שהוקמו במרכז הרפואי הדסה בית שמש, לצד מנהל פיתוח עסקי בהדסה, רואה החשבון חיים אלטמן.

שלמה אלחרר סגן ראש העיר בני ברק ויחיאל לוי יו"ר המועצה הדתית בבני ברק, בסוד שיח בהילולת 'האור החיים הקדוש' במוסדות 'חיי אהרון' בראשות הרב יוסף בן חמו, מהצד נראה משמח הלבבות הרב שמעון פרץ.

( צילום: אלי מור יוסף )

ח"כ משה אבוטבול השתתף בחנוכת הבית של ראש לשכתו אלעזר שבילי.

ברכת מזל טוב לשמעון סויסה מנהל לשכת ראש העיר אלעד לרגל הולדת הנכד הראשון, בן לבתו מרים המתגוררת בארצות הברית, ל'זופניק' נודע כי סויסה טס לשמחת הברית שתתקיים בשבוע הבא בארצות הברית.

את אהרון קליגר מעיתון 'משפחה', ראינו שקוע בלימוד תורה בהמתנה לאוטובוס.

בחתונת נכד אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן נצפו הרה"ר הגאון הרב קלמן בר והגרי"ד גרוסמן לצד נאמן ביתו נתן גרוסמן מקבלים סיקור ממוטי בבצ'יק על כינוס המחאה של חסידות גור בכלא 10.

הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, שימש כסנדק בברית לנכדו של הגאון הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' וראש מוסדות 'תפארת רפאל', בן לחתנו הרב יוסף דוד צרפתי ראש כולל 'תפארת דוד' בפתח תקווה. ויקרא שמו בישראל: יהודה.

- צילום: רפאל זביחי | צילום: צילום: רפאל זביחי 10 10 0:00 / 0:17

בטקס חלוקת תעודות למו"צים בבית המדרש "יורו משפטיך" שבראשות ראב"ד ירושלים הגאון הרב גדעון בן משה, השתתפו לצד הגר"ג בן משה, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון חכם ניסים בן שמעון.

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בסיור שטח עם צוות העירוב של המועצה הדתית, סביב קו העירוב בעיר.

מזכה הרבים הרב אדיר עמרוצי בשבע ברכות לבחור החשוב אלחנן בן חיים.

הרב דוד לב טוב, נאמן ביתו של זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי משה מאיה, חגג ברית לבנו - המוהל היה האדמו"ר הרב שמעון בוסו.

( צילום: 'שואו צלמים' )

בזמן שהרוחות ברחוב החרדי סערו על רקע מעצרם של בחורי הישיבות, השתתף 'זופניק' בשיעורו השבועי של ראש בית ההוראה הספרדי בבני ברק הרב נריה ברבי, שפסק כי בחורי הישיבות בני עדות המזרח שנכלאו בכלא הצבאי צריכים לברך ברכת 'הגומל' בזמן שיחרורם.

10 10 0:00 / 0:33

איש העסקים אלון אלגלי ורעייתו יפית תרמו השבוע ספר תורה לבסיס צה"ל בצפון, במהלך האירוע חשף אלגלי שהזמר יובל טייב שהגיע לשיר באירוע ביטל מופע שנסגר מראש לכבודם של חיילי צה"ל.

- צילום: זהבית אלגלי | צילום: צילום: זהבית אלגלי 10 10 0:00 / 1:01

את היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'למענכם', ראינו מתברך מראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, שהגיע לבקר את תלמידו המאושפז בבית החולים 'איכילוב'.

את איש התקשורת יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה', רב הסלבס מרדכי חסידים ואיש העסקים יחיאל קצביאן, ראינו בביקור במוקד מד"א בירושלים.

חגיגות יום הולדת לרב המזמר רונן בוסתן שחיתן את בתו חן עם גל שטרן • על המוזיקה דיג'יי יוחאי אדרי.

- צילום: @eliyahu.editing10 | צילום: צילום: @eliyahu.editing10 10 10 0:00 / 0:39

מתנדבי 'איחוד הצלה' בחגיגות יום הולדת בהפתעה לסמנכ"ל לייזר היימן.

בכירי 'איחוד הצלה' בביתר עילית ביום הולדת בהפתעה ליועץ התקשורת מוישי לנדסמן.

את העסקן הרפואי שמשי גרוסברגר יו"ר 'איחוד הצלה' בביתר עילית, ראינו ברחובות ניו יורק.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, מאחל מזל טוב מהלחימה בלבנון ליועץ האסטרטגי אליהו ארנד לרגל הולדת הבת.

10 10 0:00 / 0:08

הצלם נתי אלבר נצפה השבוע בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

איציק לבל סמנכ"ל 'חברים לרפואה' בחלאק'ה לנכדו בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

את מאיר בלוך יו"ר 'הכל מהלב', ראינו בתפילה בציונו של הרבי מחב"ד.

( צילום: אפרים מנדלסון )

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים והיועצים האסטרטגיים מנחם גשייד ויענקי ביכלר, בשבע ברכות לבנו של צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א, שערך ברוך נידאם ראש החטיבה הבינלאומית בארגון.

( צילום: אברהם רוזיליו )

הזמר הישראלי עדן חסון נצפה בשיעור תורה עם הזמר מידד טסה, כזכור השניים למדו יחד באותה כיתה בתלמוד תורה.

10 10 0:00 / 0:27

דיוויד מילשטיין, יועצו הדתי של מייק האקבי שגריר ארצות הברית בישראל, התארס בשעה טובה עם מרים פיגלין.

הזמר בן צור ורעייתו שיראל בקביעת מזוזה בביתם החדש בראשון לציון, ל'זופניק' נודע כי מי שדאג למזוזה היה שמעון ברדי, עוזרו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

10 10 0:00 / 0:22

הזמר משה פרץ מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן במהלך אירוע פרטי.

- צילום: נועם אליהו | צילום: צילום: נועם אליהו 10 10 0:00 / 0:18

את ברק בכר מאמן קבוצת הכדורגל 'מכבי חיפה', ראינו קונה אוכל לשבת בבני ברק.

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: