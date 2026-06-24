סיוט לחיל האוויר: מטוסי קרב של טורקיה שולטים בנחילי תקיפה

( צילום: משרד ההגנה של טורקיה | חשבון רשמי )

העתיד של הלוחמה האווירית כבר כאן, והוא נראה בדיוק כמו מדע בדיוני: טורקיה הפכה לאחת ממדינות בודדות בעולם שכבר ביצעו ניסויי טיסה של מטוס קרב מאויש הפועל בסנכרון מלא יחד עם כטמ"מ מלווה. המעבר ההיסטורי מסימולציות ממוחשבות במעבדות לפעילות חיה בשטח מסמן שינוי דרמטי ביכולות הצבאיות הגלובליות.

על פי דיווח של אתר 'Israel Defense', חברת 'בייקאר' (BAYKAR) הטורקית והתאגיד הביטחוני האיטלקי 'ליאונרדו' ביצעו לאחרונה טיסת ניסוי פורצת דרך כחלק מתוכנית K-SWARM. הניסויים, שהחלו בחודשיים האחרונים, מציגים קפיצת מדרגה טכנולוגית שעשויה לשנות את פני שדה הקרב המודרני.

תיעוד צבא טורקיה - צילום: תעשיית הביטחון ומשרד ההגנה של טורקיה תיעוד צבא טורקיה | צילום: צילום: תעשיית הביטחון ומשרד ההגנה של טורקיה 10 10 0:00 / 0:49

הכטמ"מ הצטרף אוטונומית למבנה לא, זה לא באיראן: התיעוד המזעזע שמסעיר את הרשתות - גם מאסק צייץ מחדש כיכר השבת | 23.06.26 במהלך הניסוי, שהתקיים במרכז הטיסה של בייקאר בצ'ורלו שבטורקיה, תועד הכטמ"מ הקרבי הטורקי 'קיזיללמה' כשהוא ממריא אוטונומית לחלוטין. עם הגעתו לאוויר, הוא הצטרף אוטומטית למבנה משותף עם מטוס איטלקי מסוג M-346, בעזרת אלגוריתמים של "אוטונומיית להק חכמה". ברגע החיבור, צמד הטייסים במטוס האיטלקי נטלו את השליטה המלאה על ביצועי הכלי הבלתי מאויש באמצעות מערכת שו"ב מתקדמת. הטייסים שלטו על כל תמרון של הכטמ"מ המלווה – משינויי מיקום במבנה ועד להיפרדות והצטרפות מחדש. למעשה, הפעולות בוצעו אוטונומית על ידי הכטמ"מ, מיד עם קבלת הפקודה מהטייס.

מערכת הנשק להגנה אווירית "סיפר" של טורקיה - צילום: משרד ההגנה הלאומי הטורקי מערכת הנשק להגנה אווירית "סיפר" של טורקיה | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי הטורקי 10 10 0:00 / 1:15

נחיל כטמ"מים לכל טייס קרב

מטרת תוכנית הענק היא לאפשר בעתיד לכל טייס קרב לצאת למשימה כשהוא מלווה בנחיל כטמ"מים אוטונומיים. "המלווים" האלו יוכלו לאסוף מודיעין בזמן אמת, לשבש מערכות מכ"ר של האויב ואף לשגר חימושים, בעודם מפחיתים את הסיכון לחיי הטייס ומשפרים משמעותית את כוח התקיפה של המבנה.

חילופי הנתונים במהלך הניסוי התנהלו בזמן אמת, כשהם מאובטחים בטכנולוגיית סייבר מתקדמת של ליאונרדו. הדבר מבטיח שהקשר בין המטוס המאויש לכטמ"מ לא ייפרץ או ייחסם על ידי האויב – אתגר קריטי בלוחמה מודרנית.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, רחפנים זולים ופשוטים כבר הוכיחו את יכולתם להסב נזק משמעותי למערכות צבאיות מתקדמות. הניסוי הטורקי-איטלקי מציג את הצד השני של המטבע: שימוש מתוחכם בכטמ"מים כחלק ממערך קרבי משולב.

נשיא טורקיה ארדואן ( צילום: שאטרסטוק )

טורקיה מתקדמת בחזית הטכנולוגית

ההישג הטורקי מגיע בעת שאנקרה משקיעה משאבים עצומים בפיתוח יכולות הגנה אוויריות. כפי שחשפנו, טורקיה מאיצה את פרויקט "כיפת פלדה" – מערך הגנה רב-שכבתית בהשראת ישראל וארה"ב, עם הקצאה של כ-900 מיליון דולר לטכנולוגיות יירוט מתקדמות.

בחודשים הקרובים צפויות שתי החברות להעלות הילוך עם ניסויים מורכבים אף יותר, שיכללו מספר רב של כלי טיס באוויר במקביל. המטרה: להפוך את הרעיון של "נחיל כטמ"מים" ממדע בדיוני למציאות מבצעית מלאה.

ההתפתחות הטורקית מעמידה את אנקרה בשורה הראשונה של מדינות המובילות בתחום הלוחמה האווירית המתקדמת, לצד ארצות הברית, סין ומדינות אירופה מובילות. השאלה היא מתי יגיעו יכולות אלו לשדה הקרב האמיתי.