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ביום שלישי - שיבושי תנועה קשים ברחובות ירושלים | כל הפרטים

לקראת קיומו של "מרוץ הלילה" שייערך ביום שלישי הקרוב, בעיריית ירושלים מעדכנים כי יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה בעיר במשך שעות רבות | כל הפרטים (בארץ)

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מרוץ בירושלים | ארכיון (צילום: Mendy Hechtman/Flash90)

לקראת קיומו של "מרוץ הלילה מכביה 2026", שייערך ביום שלישי הקרוב, כ"ב בתמוז תשפ"ו (7.7.2026), בעיריית ירושלים מעדכנים כי יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה בעיר.

הסדרי תנועה

ביום המרוץ, יום שלישי (7.7.2026), החל מהשעה 17:00, ייסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים:

רופין, רבין, בן צבי, הזז, לורך, פיכמן, טשרניחובסקי, ש"י עגנון, הרב הרצוג, שותא רוסתבלי, שד' המוזיאונים, דרך אלישר, דרך ברודצקי, דרך בלפור.

בנוסף, צפויים שיבושי תנועה ברחובות המשיקים למסלולי המרוץ.

בעירייה מבטיחים כי "האירוע צפוי להסתיים עד השעה 23:00".

הסדרי חניה

תיאסר החניה ברחובות בן צבי ורופין החל מיום שני, 6.7.2026, בשעה 20:00, ועד לתום האירוע ביום שלישי, 7.7.2026, בשעה 24:00.

כלי רכב שיחנו לאורך צירי המסלולים לא יורשו לצאת עד לסיום האירוע ולפתיחת הצירים.

תחבורה ציבורית

במהלך המרוץ יחולו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית בירושלים. מומלץ להתעדכן מראש במסלולים החלופיים.

ירושליםחסימת כבישיםמרוץ

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היכן מצביעי ג ושס, אלו לא מחללי השם בסגירת הכביש, מקווה שלפחות יש הסכמה שהם מחללי השם עצם המרוץ או שגם בזה אתם כבר מפולגים..
זוכמיר

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