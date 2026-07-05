בגלל מרוץ ביום שלישי - שיבושי תנועה קשים ברחובות ירושלים | כל הפרטים לקראת קיומו של "מרוץ הלילה" שייערך ביום שלישי הקרוב, בעיריית ירושלים מעדכנים כי יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה בעיר במשך שעות רבות | כל הפרטים (בארץ)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 09:49