השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נשא היום (רביעי) דברים במליאת הכנסת במסגרת הדיונים על חוק המואזין. כבר עם עלייתו לדוכן, החלו חילופי האשמות וקריאות ביניים רמות מצד חברי הכנסת של המפלגות הערביות.

ח"כ ואליד אלהואשלה (רע"מ) וחברי כנסת נוספים צעקו לעבר בן גביר. הוא בתגובה החל לקרוא להם: "ברא, ברא" (צא החוצה), בעוד יו"ר הישיבה ניסה להרגיע את הרוחות. בן גביר לא נותר חייב, הצביע לעבר חברי הכנסת המוחים וקרא להם לצאת החוצה.

לאחר דקות ארוכות של צעקות והוצאת חברי כנסת מהאולם על ידי הסדרנים, החל השר בן גביר בנאומו, שבו תקף בחריפות את נציגי האופוזיציה. "אני חייב להגיד ולמחות על הצביעות שיש כאן בספסלי האופוזיציה", הצהיר. "אלה אותם אנשים שמצד אחד באים אלינו ואומרים: 'למה יש הפקרות ברחוב הערבי? למה? למה בטייבה, ובאום אל-פחם, ובסח'נין יש כל מיני תופעות פשיעה כאלה ואחרות?'".

בהמשך דבריו האשים בן גביר את חברי הכנסת מהאופוזיציה בכך שהם מתנגדים לכל ניסיון להחזרת המשילות בנגב ובחברה הערבית. "שימו לב לדבר המדהים", המשיך השר, "כשאנחנו רוצים משילות, ועושים משילות – אז פתאום, פתאום זה לא מתאים להם!"

הוא הבהיר כי הצעת החוק למניעת רעש בלתי סביר מהמוהמואזין איננה מכוונת נגד מגזר ספציפי, אלא באה לשרת את כלל התושבים הסובלים מהמטרד, כולל בתוך היישובים הערביים והבדואים. בן גביר הדגיש כי פניות רבות מגיעות אליו דווקא מתושבי האזור, ואמר: "אנחנו פועלים לא רק בשביל דני ומשה ושלמה וחיים. יש אנשים, ילדים, שגרים ברהט. אתה יודע כמה מתלוננים פונים אליי ברהט? אתה יודע כמה פונים אליי מהפזורה?". השר הוסיף ותקף את חברי האופוזיציה שיצאו נגד החוק, וטען כי "אנחנו אין לנו ציפיות מהם כי הם מעודדים את זה".

בהמשך דבריו ביקש השר להודות לשותפיו הפוליטיים להובלת החוק, ובראשם לח"כ צביקה פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, כשהוא מציין כי פוגל "מוביל חוק אחרי חוק, אחרי חוק למען מדינת ישראל". השר אף שיבח את שרת הגנת הסביבה, עידית סילמן, וחשף כי השניים מקיימים שיתוף פעולה הדוק בנושא כבר מספר שנים, יושבים בישיבות מקצועיות ודוחפים את אנשי המקצוע, הדרג הפקידותי והשוטרים על מנת לממש את החוק ולפעול על פיו. בן גביר לא פסח על יו"ר הקואליציה, אופיר כץ, וציין כי יש לו זכות גדולה להוביל קואליציה שמקדמת "חוקים כל כך חשובים ש-30 ו-40 שנה לא עשו אותם".

הנאום החריף עוד יותר כאשר בן גביר תקף את חברי האופוזיציה על מה שהגדיר כצביעות מוסרית וזלזול בזכויות אזרח של ממש. לדבריו, אותם גורמים שמדברים על זכויות, מתעלמים לחלוטין מהסבל האמיתי בשטח. "הבעיה שלי היא עם הצביעות של האנשים האלה", אמר השר מעל הדוכן, "כי האנשים האלה שרוממנו זכויות האזרח בגרונם, לא אכפת להם מילד בן 10 ברהט שמרטיב בבית כי הוא שומע כל הזמן רעשים. לא אכפת למירב כהן מזה שלוקחים נשים... פוגעים בהן, משתמשים בהן כשפחות, לא שמענו מילה! מילה! זה לא מעניין אותם". הוא הבהיר כי החוק מהווה בשורה של ממש למדינת ישראל ולילדי רהט שלא יצטרכו לסבול עוד, וטען כי אלמלא היו המתנגדים "דו-פרצופיים", הם היו מחוקקים את החוק בעצמם.

לקראת סיום דבריו, הפנה השר בן גביר חצי ביקורת ישירים ויוצאי דופן לעברו של ח"כ משה גפני מיהדות התורה, והביע אכזבה עמוקה מהתנהלותו ומבריתות פוליטיות שהוא מייצר, לטענתו, עם חברי הכנסת הערבים. "במילה אחת, חברי משה גפני, אני כל כך מאוכזב ממך", הטיח בן גביר. "הברית הזאת, הדיל הזה עם אחמד טיבי, מעולם לא עזר, לא עזרה לחרדים. הברית הזאת לא מובילה אתכם לשום מקום! לשום מקום! תפסיקו עם הדבר הזה משה גפני, תפסיק. הרב גפני שאני מכבד ומעריך אותך, אבל אנשי דגל התורה – לבוא ופעם אחר פעם להתייצב בעד ההצעות שלהם, נגד כל מה שהם לא רוצים? זאת טעות גדולה וזה פוגע במדינת ישראל". את נאומו חתם בקריאה לכלל חברי הבית להצביע בעד החוק, תוך שהוא מסכם: "אתם לא דואגים לזכויות אזרח, אנחנו כן. אנחנו דואגים לילדים, לנשים, לאם ישראל, למדינת ישראל – ואתם תמשיכו לצעוק".