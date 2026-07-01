( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

דרמה מורטת עצבים בשעות אחר הצהריים (רביעי) ברצועת החוף הסמוכה לפלמחים במרכז הארץ, כאשר שלושה נערים כבני 15 נסחפו בעומק הים בחוף שאינו מוכרז ואינו מפוקח על ידי שירותי הצלה.

דיווח ראשוני על האירוע הקשה התקבל בשעה 17:15 במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב איילון, ובעקבותיו הוזנקו למקום באופן מיידי כוחות רפואה והצלה משמעותיים. עם הגעת הצוותים הראשונים לשטח, התברר כי שניים מהנערים שנסחפו הצליחו להיחלץ מהמים בכוחות עצמם או בסיוע אזרחים, ובבדיקה רפואית ראשונית עלה כי הם בטוב ואינם נזקקים לטיפול רפואי המשכי או לפינוי לבית החולים.

החיפשוים בחוף - צילום: תיעוד מבצעי מד"א החיפשוים בחוף | צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:05

עם זאת, האירוע רחוק מלהסתיים, שכן הנער השלישי שהיה עמם בקבוצה נעלם כליל בתוך המים הסוערים ולא נראה מאז. בשעה זו, חובשים ופראמדיקים של מד"א מאבטחים רפואית את פעולות הסריקה הנרחבות, הכוללות שימוש באמצעים מגוונים ובהם מסוק משטרתי או צבאי החג מעל קו המים ומנסה לזהות את הנער מגבוה, לצד כוחות שיטור ימי וכוחות נוספים שסורקים את קו החוף ואת המים הסמוכים.

גורמי המקצוע שבים ומדגישים בעקבות המקרה את הסכנה החמורה הטמונה ברחצה בחופים שאינם מוכרזים. חופים אלו מתאפיינים פעמים רבות בזרמים תת-קרקעיים חזקים, בורות פתאומיים במבנה הקרקעית וסלעים נסתרים, אשר בהיעדר מציל שיכול להכווין את הרוחצים או להעניק מענה מיידי, הופכים למלכודת מוות עבור שחיינים, ובפרט עבור נערים וצעירים שאינם מודעים לעוצמת הים. כוחות ההצלה ממשיכים להילחם נגד הזמן בניסיון לאתר את הנער, ועדכונים נוספים יימסרו בהתאם להתפתחויות בשטח.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )