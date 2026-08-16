אירוע מסוכן במיוחד התרחש השבוע במרכז הרפואי לגליל, כאשר שני ילדים בני 5.5 ו-6.5 הובאו בדחיפות למיון ילדים במצב של אישונים מורחבים מאוד והזיות פעילות. הילדים, כך התברר, נחשפו במהלך חופשה משפחתית לשוקולד שהכיל פטריות הזיה מסוכנות.

עם הגעתם לבית החולים, עברו הפעוטות הערכה ראשונית שבה נמצא כי הם יציבים נשימתית והמודינמית, אך סובלים מתסמינים נוירולוגיים חמורים. לאחר התייעצות עם המרכז הארצי למידע בהרעלות, עלה חשד להרעלה מפטריות מסוג פסילוסיב או פנאולוס, המכילות חומרים פעילים שעלולים לגרום להזיות, עלייה בלחץ הדם, ובמקרים חמורים אף לפרכוסים ולפגיעה לבבית.

בשל הסיכון להתפתחות תסמינים נוספים, הועברו השניים להשגחה ולניטור הדוק ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. ד"ר סאלי מח'ום, רופאה במלר"ד ילדים, מסרה: "הילדים הגיעו אלינו במצב של בלבול, אישונים מורחבים והזיות פעילות. פעלנו מיד לייצובם ובתיאום עם מרכז ההרעלות הארצי התחלנו בטיפול ובניטור. בשל האופי ההפכפך של הרעלות מסוג זה, הם הועברו להמשך השגחה רציפה בטיפול נמרץ ילדים".

ד"ר צבי שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל, הבהיר את חומרת המקרה: "מדובר באירוע חמור ומסכן חיים שהסתיים עד כה ללא פגיעה קריטית תודות לערנות ההורים ולטיפול המהיר של הצוותים הרפואיים שלנו. אנו קוראים לציבור לגלות אחריות מירבית, להרחיק חומרים מסוכנים מהישג ידם של פעוטות וילדים, ולפנות מיד לטיפול רפואי בכל חשד להרעלה".

מקרים דומים בעבר

זהו לא המקרה הראשון בו ילדים נחשפים בטעות לחומרים מסוכנים. בעבר דווח על מקרים של התעללות והזנחה שהובילו לפגיעה בילדים, וכן על מקרה בו שרת האוצר האמריקאית אכלה בטעות פטריות הזיה במסעדה בסין, אם כי ללא תסמינים.

יש לזכור, כי חשיפה לפטריות הזיה בקרב ילדים עלולה להיות קטלנית, ומדגישות את החשיבות של שמירה על חומרים מסוכנים הרחק מהישג ידם של קטינים. במקרה הנוכחי, הטיפול המהיר והמקצועי של הצוותים הרפואיים מנע, ככל הנראה, התפתחות למצב חמור יותר.