אירוע אלימות קשה התרחש השבוע בשוק מחנה יהודה בירושלים, כאשר סכסוך בין עובדים בבית עסק הסלים לתקיפה אלימה. החשוד, בן 24 תושב שכונת בית צפאפא בירושלים, תקף את הקורבן בראשו באמצעות חפץ חד ופצע אותו באורח קשה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על האירוע התקבל במוקד 100 בשעות הצהריים, ושוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים מיהרו למקום. הכוחות החלו מיד בחקירת נסיבות האירוע לצד איסוף ממצאים בזירה.

מחקירת המשטרה עולה כי הרקע לאירוע היה סכסוך שהתפתח בין עובדים בבית העסק. על פי החשד, במהלך המריבה תקף החשוד את הקורבן בחפץ חד וגרם לו לפציעה בראשו. הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומצבו הוגדר כבינוני.

החשוד נעצר במקום לחקירה, ולבקשת המשטרה הוארך מעצרו בבית המשפט עד ליום 5.7.2026. כידוע, שוק מחנה יהודה הוא אחד המוקדים המרכזיים בירושלים, והמשטרה פועלת בנחישות למניעת אירועי אלימות במקום.

בית העסק נסגר בצו מנהלי

בנוסף למעצר החשוד, נקטה המשטרה בצעד נוסף - סגירת בית העסק שבו התרחש האירוע. בהתאם לסמכויות הקבועות בחוק, הוצא צו מנהלי לסגירת המקום למשך 7 ימים. מדובר בצעד שנועד להרתיע ולמנוע אירועים דומים בעתיד.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד אירועי אלימות, תוך מיצוי כלל פעולות החקירה והבאת המעורבים לדין, במטרה לשמור על ביטחון הציבור, שלומו והסדר הציבורי".

יצוין כי זהו אירוע נוסף בשורה של מקרי אלימות שהתרחשו בשנים האחרונות בשוק המרכזי בירושלים. המשטרה הגבירה את הפעילות במקום בעקבות תופעות אלימות שונות, ופועלת למניעת הישנותן.