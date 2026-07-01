איזנקוט חושף: "הציעו לי להדיח את נתניהו ולהיות ראש ממשלה"

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

במקביל למתיחות הבינלאומית, ניצל היום (רביעי) רב-אלוף במיל' גדי איזנקוט את כנס הרצליה למתקפה חסרת תקדים על הנהגת המדינה. בנאום תקיף חשף איזנקוט כי כחודש לאחר פרוץ המלחמה הוצע לו להוביל מהלך של אי-אמון קונסטרוקטיבי ולהתמנות לראשות הממשלה לזמן קצר כדי לייצב את המדינה.

המהלך לא צלח, אך הוביל את איזנקוט למסקנה כי החלפת הממשלה, אותה הגדיר כ"רעה ביותר מאז הקמת המדינה", היא חובתו הציבורית העליונה. איזנקוט תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בחריפות, והאשים אותו בניהול המדינה באמצעות שקרים והפחדות, במיוחד בנושאי הגרעין האיראני והמבצע ברפיח. לדבריו, נתניהו כבול פוליטית לשר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ', מה שמונע ממנו לתרגם הישגים צבאיים להישגים מדיניים. "ראש הממשלה נושא באחריות מלאה למחדלי ממשלתו ולכישלונותיה", הבהיר איזנקוט. כישלון אסטרטגי בלבנון מרד הגנרלים: המפקד שהציל את אוקראינה יוצא להדיח את זלנסקי בקלפי דני שפיץ | 11:10 אלימות קשה בשוק מחנה יהודה: ערבי תקף את חברו בחפץ חד • בית העסק נסגר בני סולומון | 13:32 בהתייחסו לגזרה הצפונית, חשף איזנקוט כי מערכת הביטחון הכינה תוכנית התקפית רחבה ביותר נגד חיזבאללה, שמבצע הביפרים היה רק "קצה הקרחון" שלה. על פי דבריו, נתניהו בחר שלא לממש את התוכנית ולמסמס את המומנטום הצבאי, עד שהסדר הסיום נכפה על ישראל על ידי ארצות הברית.

מליאת הכנסת ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

איזנקוט הזהיר כי ישראל חייבת להתנות כל הסדר בסידורים ביטחוניים קשיחים ובפירוז חיזבאללה, בדומה למודל סיני, כדי למנוע מלחמת גרילה ממושכת. "אם לא נפעל בנחישות, נמצא את עצמנו שוב בעימות מתמשך", הזהיר.

החשיפה הדרמטית מגיעה על רקע סקרים שמצביעים על מרוץ צמוד בין הליכוד למפלגת ישר! בראשות איזנקוט. על פי סקרים שפורסמו לאחרונה, מפלגתו של איזנקוט צפויה לזכות ב-20 מנדטים, בעוד הליכוד מובילה עם 23 מנדטים. במקרה של איחוד פוליטי תחת הנהגתו של איזנקוט, מפלגתו עשויה לזנק ל-37 מנדטים.

בימים האחרונים התלהטה המערכה הפוליטית, כאשר מפלגת ישר! הגישה עתירה נגד מפלגת הציונות הדתית בדרישה להסיר סרטון פרסומי. סמוטריץ' הגיב בחריפות: "זהו ניסיון השתקה מגוחך. איזנקוט נבהל מהסרטון שחושף את האמת על ממשלת השמאל שהוא הולך להקים".

בשיחה על עתיד המפה הפוליטית, סירב יו"ר מפלגת 'ישר' לפסול מראש שותפויות פוליטיות, והדגיש כי הוא מוכן לשבת עם כל מי שמאמין בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מקבל את ערכי מגילת העצמאות ומחויב לחובת השירות הצבאי והלאומי.

איזנקוט הבהיר כי המטרה המרכזית שלו היא ניצחון בבחירות והחלפת נתניהו: "צריך לנצח אותו בכל דרך", אמר, והציב יעד אסטרטגי של הקמת גוש ציוני ממלכתי שיזכה ב-63 עד 65 מנדטים. עם זאת, הוא הציג תרחיש חלופי בו האופוזיציה מגיעה ל-58 מנדטים, וקרא לפעול להחלפת הממשלה גם ללא המפלגות הערביות: "קודם צריך לנצח אותו, להביא את זה להצבעה. לפנות לכל הח"כים, כולל אנשים הגונים בליכוד ובמפלגות האחרות שירימו יד ויתמכו".