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בלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה פשטו בימים האחרונים על משרדיה של חברת הסעות מוכרת בעיר שדרות, וכן על מכון רישוי באשדוד, במסגרת מעבר דרמטי של חקירה סמויה לשלב הגלוי. הפשיטה, שהתבצעה בשיתוף פעולה עם יחידת רכב כבד באגף התנועה, הובילה למעצרם של שישה בוחני רכב ממכון הרישוי ושל בעלי חברת ההסעות, לצד עיכובם של מעורבים נוספים.

החשד המרכזי שמזעזע את אגף התנועה הוא רשת מתוחכמת של מרמה ומתן שוחד, שאיפשרה לאוטובוסים ורכבי הסעות עמוסי ליקויים בטיחותיים קשים לעלות על הכביש ולסכן מדי יום מאות נוסעים, ובהם ילדים ותלמידים, מבלי שעברו בדיקה כחוק ובחלק מהמקרים אף מבלי שהגיעו פיזית למכון הרישוי. בתיעוד שהותר לפרסום ומציג את רגעי הפשיטה ומעצר המעורבים, נראים בלשי המשטרה כשהם מגיעים למשרדי החברה ולבתיהם של החשודים. הבלשים הציגו בפני הנוכחים צוי חיפוש ומעצר חתומים על ידי שופט, והודיעו לחשודים על מעצרם בגין עבירות חמורות של מתן וקבלת שוחד, קשירת קשר לביצוע פשע וסיכון בטיחותי של נוסעים.

( צילום: דוברות המשטרה )

החשודים נאזקו בידיהם וברגליהם והובלו תחת אבטחה משטרתית כבדה לניידות. במקביל, נראים החוקרים כשהם מחרימים מכשירי טלפון ניידים, מסמכים רבים וקופסאות ארכיון המכילות ראיות, וכן כונני מחשב ומערכות תיעוד (DVR) ממשרדי החברה וממכון הרישוי לצורך המשך החקירה.

החלק המדהים ביותר שנחשף בתיעוד מתרחש במהלך הבדיקה הפיזית של האוטובוסים במוסך החברה. בסרטון נראים בוחני המשטרה כשהם משווים בין מסמכי הרכב הרשמיים לבין הנתונים בשטח ומגלים חמישה אוטובוסים שונים שבהם מספר השילדה המוטבע על האוטובוס אינו תואם כלל למספר המופיע על לוחית הרישוי.

כאשר אחד הבלשים מטיח בחשוד את הממצא המרשיע ותוהה כיצד ייתכן שבחמישה אוטובוסים שונים קיימת אי-התאמה כזו, מנסה החשוד להצטדק ומשיב במבוכה: "שמו את זה... התבלבלו". הבלש אינו מתרשם ותוקף בחזרה: "חמישה אוטובוסים התבלבלו?!", ובכך חושף את השיטה שבה, על פי החשד, הלבישו לוחיות זיהוי של אוטובוסים תקינים על גבי אוטובוסים בלתי כשירים כדי להעבירם את מבחן הרישוי השנתי במרמה.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

החקירה, שהחלה כפעילות סמויה וממושכת של היחידה המרכזית באגף התנועה, העלתה כי ציר השוחד פעל באופן שיטתי: בעלי חברת ההסעות משדרות שימש על פי החשד כגורם המרכזי שקישר והזרים את כספי השוחד לבוחנים במכון הרישוי באשדוד, וזאת כדי להבטיח את אישורם של כלי הרכב המקולקלים תוך עצימת עיניים מוחלטת מהסכנה לחיי אדם. מעבר לבעל החברה המרכזי שנכלא, עיכבו הבלשים לחקירה שלושה חשודים נוספים בהנהלת החברה, בהם בעלים נוסף, שותף עסקי וקצין הבטיחות של החברה, שתפקידו היה אמור להיות מניעת מחדלים מסוג זה.

במשטרה רואים בחומרה רבה את הפרשה ומדגישים כי המאבק בשחיתות ובפשיעה הכלכלית של נותני ומקבלי שוחד הוא חלק בלתי נפרד מהמלחמה הלאומית בתאונות הדרכים, שכן כל רכב כבד שאינו כשיר ועולה לכביש בחסות החוק ובאמצעות פשע, הופך למטען מתקתק ולסכנה מוחשית ויומיומית לציבור. מעצרם של ששת הבוחנים ממכון הרישוי ושל בעל חברת ההסעות הוארך בבית המשפט בשמונה ימים נוספים לצורך השלמת פעולות החקירה הרבות.

באגף התנועה מבהירים כי לא תהיה כל סובלנות כלפי עבירות מרמה המסכנות את ביטחון משתמשי הדרך, וכי כל אדם שינצל את תפקידו או את סמכותו המקצועית בניגוד לחוק - ייעצר ויעמוד לדין במלוא החומרה. הפרשה נחשפת במקביל למבצע רחב היקף שמנהל אגף התנועה בימים אלו יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) תחת הכותרת "מחויבים לחיים", במסגרתו תוגברו כבישי הארץ בעשרות ניידות נוספות במטרה לבלום את הקטל בדרכים.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )