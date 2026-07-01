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מתחת למושבים

כזה לא ראיתם: מתוך דלת מסתור באוטובוס יצאו בזה אחר זה 13 שבח"ים | צפו

לוחמי מג"ב איו"ש חשפו הלילה במעבר רנתיס אוטובוס ובו תא מסתור מתוחכם שהוסלק מתחת לרצפת הנוסעים. בתוך התא הנסתר והצפוף אותרו 13 שוהים בלתי חוקיים מיהודה ושומרון שניסו להסתנן לישראל | צפו ברגע שבו הם החלו לצאת בזה אחר זה (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

לוחמי משמר הגבול של אוגדת איו"ש, בהכוונה מודיעינית מדויקת של ימ"ר מג"ב מרכז, סיכלו הלילה (בין שלישי לרביעי) ניסיון הברחה מתוחכם במיוחד של שוהים בלתי חוקיים בשטחי מדינת ישראל.

במהלך פעילות מבצעית ממוקדת שנערכה במעבר רנתיס, עצר כוח של מג"ב אוטובוס שעורר את חשדם של הלוחמים. השוטרים, שלא הסתפקו בבדיקה שגרתית של חלל הנוסעים, החלו לסרוק את האוטובוס בצורה יסודית ועמוקה.

במהלך הסריקות איתרו הלוחמים דלת מוסלקת שהוקמה ברצפת האוטובוס, מתחת למושבים. פתיחת הדלת החשודה חשפה תא מסתור נסתר, צפוף ומחניק. בתוך תא המסתור המאולתר גילו הלוחמים לא פחות מ-13 תושבי יהודה ושומרון אשר ניסו להסתנן לתוך תחומי הקו הירוק בניגוד לחוק ובאופן שמסכן את ביטחון המדינה.

כלל השוהים הבלתי חוקיים נעצרו במקום יחד עם נהג האוטובוס, תושב מזרח ירושלים. החשודים והנהג הועברו להמשך חקירה ממושכת בבסיס קלקיליה של אגף חקירות ומודיעין במג"ב איו"ש. במשטרה מדגישים כי הפעילות הנחושה במעברים תימשך בעוצמה, תוך מיקוד מאמץ מבצעי ומודיעיני באיתור המבריחים, המסיעים, המעסיקים והמלינים של השוהים הבלתי חוקיים, המהווים פגיעה ישירה בביטחון הציבור.

בתיעוד הדרמטי שהופץ מתוך זירת האירוע באוטובוס, ניתן לראות מקרוב את רגעי החשיפה המתוחה. בסרטון נראה לוחם מג"ב כשהוא רוכן לעבר רצפת האוטובוס, בין השורות הצרות של המושבים המרופדים באדום, ומורם פנל מוסתר ברצפה. הלוחם פותח דלת נסתרת קטנה שמובילה הישר לבטן האוטובוס, ומורה לחשודים לצאת החוצה אחד אחרי השני.

לאחר מכן, התיעוד עובר לחלקו החיצוני של האוטובוס בשעות הלילה, שם נראים השוהים הבלתי חוקיים כשהם כבר מחוץ לרכב, כורעים בשורה על הרצפה בסמוך לגלגל האוטובוס, בזמן שלוחמי מג"ב מאבטחים את הזירה ומפקחים על מעצרם.

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