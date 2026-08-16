סגן-ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, שיתף היום (ראשון) ברגעים הדרמטיים של איתור מלי וליאל יהלומי בארגנטינה. בשיחה פרטית שדבריה דווחו בכאן חדשות, חשף הקצין הבכיר את התחושות המורכבות שליוו את סיום המבצע המורכב שהתפרש על פני כשבוע.
"הן היו בטוחות שלא נתפוס אותן ושלא נמצא אותן", מסר קוגן על השתיים שהוכרזו כנעדרות בווינה שבאוסטריה והוביל את החיפושים אחריהן עד לארגנטינה. הקצין תיאר לפי הדיווח את ההקלה העצומה שחש כאשר אותר את השתיים ביום שישי האחרון, כשהן בריאות ושלמות, לאחר שבוע רצוף של מאמצים מודיעיניים ומבצעיים שהפעילו מאות חוקרים ברחבי העולם.
הפרשה החלה כאשר מלי וליאל יהלומי הוכרזו כנעדרות בעיר וינה, מה שהזניק מבצע חיפוש נרחב שחצה גבולות ויבשות. במהלך החקירה התגלה כי השתיים תכננו את ההיעלמות מבעוד מועד, כאשר התכתבות סלולרית בין האם לבתה חשפה שליאל הצטרפה מרצונה החופשי לתוכנית.
קוגן הודה כי הופתע לחלוטין מעצמת העניין הציבורי ומכמות החשיפה התקשורתית שזכה לה התיעוד מרגע האיתור. "אני בהלם מההד התקשורתי הרחב", ציין הקצין, והסביר כי מבחינתו ומבחינת המערכת מדובר בביצוע נחוש של המשימה המוטלת עליהם, כאחת מתוך שורה של פעולות שוטפות של משטרת ישראל להגנה ולסיוע לאזרחים ישראלים ברחבי העולם.
המבצע המורכב כלל הקמת מספר חפ"קים ברחבי העולם בהנחיית מפכ"ל המשטרה דני לוי, תוך שיתוף פעולה עם ארגון היורופול. כ-300 חוקרים עבדו מסביב לשעון במסגרת המאמצים לאיתור השתיים, כאשר המודיעין המכריע הושג על ידי יחידת להב 433.
בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הקצין הישראלי מתלווה לשוטר הארגנטינאי המקומי ברגע הדרמטי של האיתור ברכבת. "היי מלי היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה מחטיבת המודיעין משטרת ישראל", נשמע קוגן פונה אל השתיים בתיעוד. "דאגנו לכן מאוד".
מחקירה ראשונית שנערכה במקום עלה כי השתיים תכננו את ההיעלמות מבעוד מועד בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. בתמלול שפורסם מהחקירה, השיבו מלי וליאל לשאלות השוטר: "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה, מהמדינה". כאשר נשאלו האם מישהו מאיים עליהן או מנסה לסחוט אותן, השיבו בשלילה.
לאחר שתושאלו על ידי נציגי המשטרה הארגנטינאית בנוכחות נציג המשטרה הישראלית, הן שוחררו לדרכן מכיוון שלא עלה חשד לעבירה פלילית. גורם בכיר במשטרה הישראלית הביע תסכול מכך שנמנע מהם לחקור לעומק: "רצינו מאוד לחקור אותן בצורה יסודית ועמוקה", אך ההליכים המשפטיים בארגנטינה לא אפשרו זאת.
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