סגן-ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, שיתף היום (ראשון) ברגעים הדרמטיים של איתור מלי וליאל יהלומי בארגנטינה. בשיחה פרטית שדבריה דווחו בכאן חדשות, חשף הקצין הבכיר את התחושות המורכבות שליוו את סיום המבצע המורכב שהתפרש על פני כשבוע.

"הן היו בטוחות שלא נתפוס אותן ושלא נמצא אותן", מסר קוגן על השתיים שהוכרזו כנעדרות בווינה שבאוסטריה והוביל את החיפושים אחריהן עד לארגנטינה. הקצין תיאר לפי הדיווח את ההקלה העצומה שחש כאשר אותר את השתיים ביום שישי האחרון, כשהן בריאות ושלמות, לאחר שבוע רצוף של מאמצים מודיעיניים ומבצעיים שהפעילו מאות חוקרים ברחבי העולם.

הפרשה החלה כאשר מלי וליאל יהלומי הוכרזו כנעדרות בעיר וינה, מה שהזניק מבצע חיפוש נרחב שחצה גבולות ויבשות. במהלך החקירה התגלה כי השתיים תכננו את ההיעלמות מבעוד מועד, כאשר התכתבות סלולרית בין האם לבתה חשפה שליאל הצטרפה מרצונה החופשי לתוכנית.

קוגן הודה כי הופתע לחלוטין מעצמת העניין הציבורי ומכמות החשיפה התקשורתית שזכה לה התיעוד מרגע האיתור. "אני בהלם מההד התקשורתי הרחב", ציין הקצין, והסביר כי מבחינתו ומבחינת המערכת מדובר בביצוע נחוש של המשימה המוטלת עליהם, כאחת מתוך שורה של פעולות שוטפות של משטרת ישראל להגנה ולסיוע לאזרחים ישראלים ברחבי העולם.