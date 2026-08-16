ליאל ומלי יהלומי ( צילום: דוברות המשטרה )

לאחר שבוע של חיפושים אינטנסיביים, אתמול (שבת קודש) אותרו מלי וליאל יהלומי בבואנוס איירס שבארגנטינה. מחקירה ראשונית שנערכה במקום עלה כי השתיים תכננו את ההיעלמות מבעוד מועד בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים, ואף תכננו להמשיך מיעד זה למדינה נוספת.

לאחר שתושאלו על ידי נציגי המשטרה הארגנטינאית בנוכחות נציג המשטרה הישראלית בדרום אמריקה, הן שוחררו לדרכן מכיוון שלא עלה חשד לעבירה פלילית. ב'חדשות 12' פרסמו את התמלילים מהתשאול הראשוני שנערך דקות לאחר שאותרו. "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהכול" בתמלול שפורסם מהחקירה הראשונית, נחשפת שיחה קצרה אך חושפנית בין השוטר הארגנטינאי וולטר לבין השתיים. "מה קרה?" שאל השוטר בפתח השיחה. "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה, מהמדינה", השיבו מלי וליאל. סקרים פנימיים שהוצגו לנתניהו: גוטליב עלולה לעלות לליכוד ב-2-3 מנדטים יוני גבאי | 07:13 השוטר המשיך ושאל: "מישהו מאיים עליכן? מנסה לסחוט אתכן?" השתיים השיבו בשלילה: "לא, אף אחד". כאשר נשאלו האם הן בורחות בגלל חובות כספיים, הן שוב השיבו בשלילה והוסיפו: "אנחנו פשוט רוצות לעזוב הכול".

מלי וליאל ברכבת בארגנטינה - צילום: דוברות המשטרה מלי וליאל ברכבת בארגנטינה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:42

המשטרה: "לא סיפרו את הסיפור במלואו"

גורם בכיר במשטרה הישראלית התבטא בעקבות החקירה: "רצינו מאוד לחקור אותן בצורה יסודית ועמוקה, כי אנחנו לא מבינים עד הסוף מה המניע. לצערנו במשטרת ארגנטינה אמרו לנו: 'אין לכם סמכות לנהל את סוג החקירה שאתם רוצים לבצע'".

הגורם הוסיף: "לכן הסתפקנו בשאלות ותשובות קצרות שלהן. הן שיתפו פעולה, אבל לתחושתנו – לא סיפרו את הסיפור במלואו. בשורה התחתונה – הן טוענות שעזבו את ישראל מרצונן".

מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה ( צילום: באדיבות השגרירות )

מבצע חיפושים בינלאומי

במהלך השבוע שחלף מאז ההיעלמות, הפעילה המשטרה מאמצים נרחבים לאיתור השתיים. בהנחיית מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, הוקמו חפ"קים בארץ ובחו"ל שפעלו מסביב לשעון. כ-300 חוקרים עבדו במקביל, תוך שיתוף פעולה עם ארגון היורופול ומשטרות מדינות שונות.

החקירה הועברה ליחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, לאחר שהתגבשה הערכה כי לא מדובר באירוע חטיפה או פגיעה על רקע לאומני. האינדיקציה הראשונה על מיקומן של השתיים התקבלה ביום שישי בערב, והובילה לאיתורן בבואנוס איירס.

על פי הנתונים שהתגלו בחקירה, מלי וליאל תכננו את ההיעלמות מבעוד מועד. התכתבות סלולרית שנמצאה בין האם לבתה חשפה כי ליאל הצטרפה לתוכנית מרצונה, כאשר כתבה לאימה: "אני אלך איתך לכל מקום".

האם ובתה שנעלמו ( צילום: השגרירות בוינה )

פרטים נוספים מהחקירה

במהלך החקירה התגלו פרטים נוספים על אופן התכנון. השתיים מחקו אפליקציות מהטלפונים הסלולריים שלהן, וביצעו פעולות נוספות שנועדו למנוע מעקב אחריהן. בנוסף, התברר כי הן השתמשו באפליקציית ג'ימיני ושאלו שאלות שעשויות להיות קשורות לתכנון המסלול והמסע.

על פי ההערכה, מלי יהלומי יצאה לחו"ל מספר פעמים קודם לכן, כדי ללמוד את השטח ולהיערך לתוכנית ההימלטות. מצלמות אבטחה בווינה תיעדו את השתיים עוזבות את הדירה שבה שהו עם כלל חפציהן האישיים, כאשר לא נראה אדם נוסף עמן.

גורם במשטרה ציין כי "השתיים עזבו מרצונן. נציג המשטרה וידא כי לא נשקפת סכנה לחייהן, וכי הן אינן מאוימות ויכולות להמשיך בדרכן". עם זאת, החוקרים מעריכים כי ייתכן שמישהו אף הדריך את השתיים לאורך הדרך, אך פרט זה עדיין נבדק.