זעם אדיר במדינות המפרץ נגד טראמפ - והמהלך הדרמטי שהן שוקלות

התסכול מהתנהלות ממשל טראמפ גובר בקרב בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ, שחוששות כי הנשיא האמריקני אינו מצליח לנהל את המהלכים הדיפלומטיים הדרושים כדי להביא לסיום המלחמה עם איראן, כך דיווח העיתון וושינגטון פוסט.

לפי הדיווח, המסתמך על גורמים ערביים ומערביים, סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, כווית ובחרין מתוסכלות מהמשך שיגורי הטילים והכטב"מים. חלק מהמדינות אף החלו לדון בשאלה אם יש טעם להמשיך לארח בשטחן מתקנים צבאיים אמריקניים גדולים.

"טראמפ התחיל את המלחמה ואנחנו משלמים את המחיר", אמר גורם באחת ממדינות המפרץ, שהדגיש כי הכעס כלפי וושינגטון נמצא כעת בנקודת שיא מאז החלה המלחמה בפברואר 2026. החשש באזור מתמקד באופי ניהול המתיחות, כאשר הנשיא איים שוב ושוב על טהראן אך נסוג מהאיומים לאחר מכן. באדר אל-סייף, מרצה להיסטוריה באוניברסיטת כווית, ציין כי "עוד לפני כל הזיגזגים האלה של טראמפ, לא הייתה אסטרטגיה ברורה".

כחלק מבחינת החלופות, חתמו בשבוע שעבר סעודיה, טורקיה ופקיסטן על הסכם הגנה המכונה "הסכם מכה". גורם אירופי בכיר הנמצא בקשר עם מנהיגים באזור הגדיר זאת כ"איתות לארצות הברית", והוסיף כי שלוש המדינות "מנסות לגוון את שותפויות הביטחון וההגנה שלהן", משום ש"מבחינתן, ארצות הברית לא מספיקה".

דיפלומט מערבי באזור הוסיף כי אם בעבר הכוחות היו בגדר "רע הכרחי", הרי כעת "עצם הנחיצות של פריסת הכוחות באזור מוטלת בספק".

מנגד, בבית הלבן דוחים את הטענות על משבר ביחסים, וגורם בממשל מסר כי לטראמפ "יש יחסים יוצאי דופן עם כל השותפות במפרץ". גורמים אירופיים ציינו כי בתחילת המלחמה המדינות "בהחלט לא התנגדו למלחמה" מתוך ציפייה לניצחון מהיר, אך עמדתן השתנתה באפריל 2026, כשהבינו כי המשטר בטהראן לא צפוי ליפול וכי איראן אינה מתכוונת לפתוח מחדש את מצר הורמוז.