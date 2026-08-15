 דלג לתוכן הראשי
MBS וטראמפ כבר לא

זעם אדיר במדינות המפרץ נגד טראמפ - והמהלך הדרמטי שהן שוקלות

לפי דיווח היום בוושינגטון פוסט, מדינות המפרץ זועמות על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואף שוקלות מהלך דרמטי בעקבות תוצאות המלחמה באיראן והמצב במיצר הורמוז (חדשות) 

5תגובות
הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי כבר לא? (צילום: הבית הלבן)

התסכול מהתנהלות ממשל גובר בקרב בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ, שחוששות כי הנשיא האמריקני אינו מצליח לנהל את המהלכים הדיפלומטיים הדרושים כדי להביא לסיום המלחמה עם איראן, כך דיווח העיתון וושינגטון פוסט.

לפי הדיווח, המסתמך על גורמים ערביים ומערביים, סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, כווית ובחרין מתוסכלות מהמשך שיגורי הטילים והכטב"מים. חלק מהמדינות אף החלו לדון בשאלה אם יש טעם להמשיך לארח בשטחן מתקנים צבאיים אמריקניים גדולים.

"טראמפ התחיל את המלחמה ואנחנו משלמים את המחיר", אמר גורם באחת ממדינות המפרץ, שהדגיש כי הכעס כלפי וושינגטון נמצא כעת בנקודת שיא מאז החלה המלחמה בפברואר 2026. החשש באזור מתמקד באופי ניהול המתיחות, כאשר הנשיא איים שוב ושוב על טהראן אך נסוג מהאיומים לאחר מכן. באדר אל-סייף, מרצה להיסטוריה באוניברסיטת כווית, ציין כי "עוד לפני כל הזיגזגים האלה של טראמפ, לא הייתה אסטרטגיה ברורה".

כחלק מבחינת החלופות, חתמו בשבוע שעבר סעודיה, טורקיה ופקיסטן על הסכם הגנה המכונה "הסכם מכה". גורם אירופי בכיר הנמצא בקשר עם מנהיגים באזור הגדיר זאת כ"איתות לארצות הברית", והוסיף כי שלוש המדינות "מנסות לגוון את שותפויות הביטחון וההגנה שלהן", משום ש"מבחינתן, ארצות הברית לא מספיקה".

דיפלומט מערבי באזור הוסיף כי אם בעבר הכוחות היו בגדר "רע הכרחי", הרי כעת "עצם הנחיצות של פריסת הכוחות באזור מוטלת בספק".

מנגד, בבית הלבן דוחים את הטענות על משבר ביחסים, וגורם בממשל מסר כי לטראמפ "יש יחסים יוצאי דופן עם כל השותפות במפרץ". גורמים אירופיים ציינו כי בתחילת המלחמה המדינות "בהחלט לא התנגדו למלחמה" מתוך ציפייה לניצחון מהיר, אך עמדתן השתנתה באפריל 2026, כשהבינו כי המשטר בטהראן לא צפוי ליפול וכי איראן אינה מתכוונת לפתוח מחדש את מצר הורמוז.
דונלד טראמפמדינות המפרץ

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
מדינות ערביות מטומטמות - כמה פעמים התחננתם לטראמפ לא לתקוף ואז אתם בוכים ? תנו לו ולישראל המדינה היחידה במזרח התיכון שלא מפחדת מאיראן ואף קורעת אותה לסיים את העבודה אחת ולתמיד-כמה שבועות שטיפה מאתגרים אבל האחרית מתוקה.אז אל תבואו בתלונות.
שי שלום
4
מסתבר שטראמפ אדיוט שימושי, ונמושה , עצר את ישראל כבר 2-3 מלתקוף את איראן, למעלה מ-80 מטוסים היו בדרך וטראמפ עם היועצים ה מטומטים שלו רודפי בצע כסף קושנר וויטקוף שדפקו אותו ועכשיו יצא נמושה לצייץ יודע מצויין מעבר לזה כלום אפס אם הפעם לא יתקוף באמת הוא יאכל אותה כמו שצריך ואם יפריע לישראל בתקיפה יצא ע
מיכאל
3
אדרבה. שיממנו אותנו ושיעשו לנו יחסי ציבור ונחסל את האיום האיראני בעזרת השם!!
ישראלי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר