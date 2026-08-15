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משבר דיפלומטי

כולם חשבו שהם מתו - זה מה שחשפה היום איראן

הצבא האיראני הודיע כי שלושה טייסים שרדו את התרסקות מטוסי ה-SU24 במרץ |לפי הודעה רשמית של איראן, הטייסים מוחזקים בחיים בשבי בקטאר | טהרן מאשימה את דוחא במניעת קשר עם המוחזקים | הפרשה חושפת את המשחק הכפול של קטאר (בעולם)

סוללת טילי פטריוט (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו)

צבא איראן הודיע בשבת כי שלושה טייסים איראנים נמצאים בחיים ומוחזקים בשבי בקטאר. מטוסי הקרב שבהם טסו הטייסים, מדגם SU24, התרסקו במהלך משימות תקיפה שהתבצעו בחודש מרץ.

לצד ההודעה, מותחים באיראן ביקורת ישירה על השלטונות בדוחא. גורמים בטהראן טוענים כי קטאר מונעת מהטייסים השבויים ליצור כל קשר עם בני משפחותיהם או עם גורמים רשמיים במדינה.

החזקת הטייסים מחריפה את המתיחות בין המדינות, שהגיעה לשיא באמצע חודש מרץ כאשר איראן תקפה בטילים את מתקן הגז ראס לאפאן בקטאר. התקפה זו הסבה נזק נרחב למתקן וגררה את קטאר לעימות.

קדמו לכך מגעים חשאיים, כאשר לפי דיווח ב"וושינגטון פוסט" הציעה קטאר לאיראן להשבית ביוזמתה את המתקן בתחילת המלחמה כדי להעלות מחירי אנרגיה ולאיים על ארצות הברית וישראל, בתמורה לחסינות.

קטאר אכן השביתה את המתקן ביומה השלישי של המלחמה בטענה ביטחונית, אך צילומי לוויין הראו כי לא נגרם לו נזק באותה עת. גורמים בדוחא הכחישו את הדיווח וטענו כי מדובר בפרסום שקרי.

בדוחא הדגישו כי הצעדים ננקטו אך ורק להגנת העובדים. הפרשה ממחישה את המורכבות של קטאר, המארחת את בסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודיד לצד הנהגת חמאס, ומשתפת שדות גז עם טהראן.

טראמפ (צילום: הבית הלבן)
תקיפה באיראןטייסיםאיראן

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