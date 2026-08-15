פרטים חדשים ומרתקים מתגלים בחקירת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי. במהלך החקירה שהתקיימה ביום שבת התגלתה התכתבות סלולרית בין האם לביתה, שחיזקה את ההבנה כי ליאל יהלומי הכירה את תוכנית ההימלטות של האם והצטרפה אליה מרצונה החופשי.

בהתכתבות שאותרה על ידי חוקרי המשטרה, כתבה הבת לאימה כי היא נעתרת להצעה, והוסיפה: "אני אלך איתך לכל מקום". ממצא זה מהווה ראיה משמעותית לכך שמדובר בהיעלמות מתוכננת ומוסכמת, ולא באירוע שבו נגררה הבת בעל כורחה.

החקירה חשפה כי השתיים ביצעו פעולות מתוכננות היטב במטרה להקשות על איתורן. האם והבת מחקו אפליקציות מהטלפונים הסלולריים שלהן, וביצעו פעולות נוספות שנועדו למנוע מעקב אחריהן. בנוסף, התברר כי הן השתמשו באפליקציית ג'ימיני ושאלו שאלות שעשויות להיות קשורות לתכנון המסלול והמסע.

על פי ההערכה, מלי יהלומי יצאה לחו"ל מספר פעמים קודם לכן, כדי ללמוד את השטח ולהיערך לתוכנית ההימלטות. במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף הדריך את השתיים לאורך הדרך, אך פרט זה עדיין נבדק.

בחקירה פעלו שתי מסגרות בעלות יכולות שונות ומשלימות. הוקמו שני חפ"קים: אחד באזור וינה והשני בישראל - בלהב 433. להב 433 נכנסה לפעולה בהנחיית המפכ"ל דני לוי, כאשר מאות חוקרים ואנשי מודיעין היו מעורבים במאמצי האיתור המאסיביים.

כבר בשלב מוקדם של החקירה התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת טוב. מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים עוזבות את הדירה בווינה ללא אדם נוסף עמן, כשהן נושאות את כלל חפציהן האישיים.

במשטרה בדקו את הרקע המשפחתי והכלכלי של השתיים, ולא נמצאו אינדיקציות לאלימות במשפחה או לאיומים כלפיהן. מדובר באם ובת נורמטיביות, שעבדו וקיבלו משכורת. האם עבדה בבנק ירושלים, עובדה שבשלב מסוים עוררה חשד ראשוני שמא מדובר באירוע בעל רקע פלילי או כלכלי חמור.

עם זאת, התברר שהאם משכה לפחות כ-50 אלף שקל מכספה לפני היציאה לדרך. משיכה חריגה כזאת במזומן חיזקה את ההערכה שהיא מתכננת היעלמות ממושכת. לא אותרו אצל מלי או ליאל חובות עתק, אלא ככל הנראה בעיה כלכלית מצומצמת יותר. גורם משטרתי בכיר הבהיר כי "מלי פשוט רצתה להיעלם מהעולם".

מבחינת מסלול הבריחה, השתיים עברו דרך וינה ככל הנראה משום שיש שם מסעף רכבות מרכזי באירופה, שאפשר להתפצל ממנו ליעדים שונים בלי שישימו לב. הן הותירו אחריהן סימנים שנועדו ליצור את הרושם שהן עדיין בעיר, דרך אפליקציות שהורידו במיוחד.

מבירת אוסטריה הן המשיכו לפרנקפורט, והעבירו תיעוד שקרי למשפחה שכאילו צולם מווינה - אבל הוא בכלל צולם מאזור פרנקפורט, כדי להסתיר את התוכנית. משם הן המשיכו לארגנטינה, שם אותרו בסופו של דבר על ידי נציג המשטרה הישראלית.

לאחר שהתקבל המידע שמלי וליאל בדרכן לארגנטינה, נציג ישראלי שהיה במקסיקו, וולטר, הוקפץ והגיע בתוך שעות - כמעט במקביל לנחיתתן. התברר שהשתיים עלו לאוטובוס, ושהן מתכננות לעבור בתוך פחות מ-20 שעות מארגנטינה ליעד אחר שאסור בפרסום. הסיבה: ביעד הזה אפשר להוציא דרכונים מזויפים בקלות וזו הייתה התוכנית.

גם מעורבותה של הסבתא נבדקת. על פי החשד, האם לקחה ממנה כסף ולכן נבחנת האפשרות שהסבתא ידעה על כוונתה ואולי אף סייעה לה. בין האם לגרוש שלה, אבי הילדים, אין קשר משמעותי.