האם ובתה שנעלמו ( צילום: השגרירות בוינה )

החיפושים אחר מלי וליאל יהלומי, אם ובתה מישראל שנעלמו בווינה שבאוסטריה, נמשכים כבר כמעט שישה ימים ברציפות. היום (חמישי) דיווח האתר האוסטרי Heute כי ארגון המוסד מעורב בפעולות החקירה והאיתור אחר השתיים, שנראו לאחרונה ביום שישי האחרון בבירה וינה.

אחיה הגדול של האם, רונן יהלומי, מסר לאתר ynet כי מלי בת ה-50 ובתה ליאל יצאו לטיול באירופה שהיה אמור להיות הפתעה מלאה עבור האם, שחגגה ימים ספורים קודם לכן את יום הולדתה. התכנון המקורי כלל שהייה בפראג ובוינה, כאשר כלל הסידורים, הטיסות והתחבורה אורגנו על ידי הבת. בני המשפחה המודאגים, ובהם אחיה של מלי שהגיע במיוחד לאוסטריה כדי ללוות את החיפושים מקרוב, מצויים בחרדה עמוקה ועומדים בקשר רציף עם הרשויות המקומיות, נציגי משרד החוץ והקהילה היהודית בעיר.

הודעת השגרירות

משפחתן של מלי וליאל יהלומי מסרה הלילה (בין רביעי לחמישי) עדות מפורטת בפני חוקרי להב 433, והעבירה לידי גורמי החקירה את כלל המידע והממצאים המצויים בידיה. בהודעה חריפה שפרסמה המשפחה, הם התייחסו לפרסומים שהופצו בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל.

"משפחת יהלומי רואה בחומרה רבה את התדרוכים והפרסומים שהופצו בשעות האחרונות בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל, אשר יוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות היעלמותן של מלי וליאל", נכתב בהודעה.

כזכור, אמש דווח על התפתחות דרמטית בפרשת היעלמות הישראליות בווינה: מבדיקות המשטרה עולה אינדיקציה כי האם ובתה לא נחטפו, אלא ייתכן שעזבו את המקום מרצונן. על פי הממצאים, ימים ספורים לפני היעלמותן בוצעה מחיקה יזמית של נתוני מיקום בטלפונים הניידים שלהן, ונבדק חשד כי הצטיידו מראש בסכום כסף גדול במזומן.

על פי דברי המשפחה, חלק מהמידע שפורסם על ידי המשטרה לא הוצג בפניהם כלל, ובידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. המשפחה מדגישה כי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג: "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני".

תעלומה מסתעפת: החקירה הועברה ללהב 433

פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה מקבלת תפנית דרמטית ומסתורית. החקירה הועברה ליחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, ובית המשפט הטיל צו איסור פרסום גורף על פרטי החקירה.

העברת התיק ליחידת ההונאה מגיעה לאחר שבימים האחרונים התגבשה בקרב גורמי הביטחון בישראל ההערכה כי ככל הנראה לא מדובר באירוע חטיפה או פגיעה על רקע לאומני. הבוקר פנו חוקרי להב 433 לבית המשפט בבקשה להטיל צו איסור פרסום על החקירה, ובית המשפט נעתר לבקשה. בשלב זה חל איסור מוחלט לפרסם פרטים נוספים על כיווני החקירה הסמויים שנבדקים כעת בישראל.

סערה בבורסה: מניית בנק ירושלים צללה ב-12%

על רקע ההתפתחויות בפרשה, ספגה היום מניית 'בנק ירושלים' - שם עבדה האם - מכה קשה בבורסה. בשיא יום המסחר הגיעה הירידה לשיעור חריג של 12.39%, כאשר חרושת השמועות סביב הפרשה יצרה סערה בקרב המשקיעים.

לצד החששות הגוברים, החלו להישמע שמועות שונות בעקבות תפקידה הבכיר של מלי כמנהלת בתחום הבקרה והעברות הכספים בבנק ירושלים. עם זאת, גורמים במשטרה הבהירו כי מעורבות היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 אינה מעידה על רקע פלילי או כלכלי בהכרח, אלא נובעת מניסיונה העשיר של היחידה בניהול חקירות מורכבות מעבר לים ובקשריה הרציפים עם גופי אכיפה בינלאומיים.

בהנהלת הבנק מיהרו לשגר צפירת הרגעה ופרסמו התייחסות רשמית. מבנק ירושלים נמסר בתגובה: "בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות או מעילה בכספי לקוחות הבנק. כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים".

האם ובתה

נסיבות מסתוריות: תיעוד אחרון לפני השבת

אחד המאפיינים המרכזיים שמגבירים את התעלומה סביב ההיעלמות הוא אופי התנהלותן של השתיים. מדובר בנשים שומרות שבת שנוהגות לטייל באופן סדיר ברחבי העולם תוך שמירה על קשר הדוק ומתוחזק היטב עם בני משפחתן. תיעוד אחרון מהשתיים נשלח זמן קצר לפני כניסת השבת, בו הן נראות שמחות ומרוצות בדירת הסטודיו ששכרו ברובע הרביעי של וינה, ללא כל סימן מעורר חשד.

סימני השאלה התגברו לאחר שנעשה איכון סלולרי אחרון למכשירים שלהן באזור גן ציבורי הסמוך לתחנת הרכבת המרכזית בוינה. העובדה כי המכשירים הופעלו או אוכנו במהלך השבת, לצד המרחק של הדירה מהמרכז הקהילתי והתנועה ביום השבת עצמו, מעוררים תמיהה רבה בקרב הגורמים המטפלים באירוע.

גורמי החקירה בודקים כעת את כלל הנתונים והממצאים, תוך שיתוף פעולה בין גורמי הביטחון בישראל, המשטרה האוסטרית, והקהילה היהודית בווינה. כל כיווני החקירה נבדקים ברצינות מרבית.