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סוער: מהומות ומעצרים בהפגנה קיצונית, זה הנוזל ששפכו ליד התחנה

הפגנת שמאל בלתי חוקית שהתפתחה סמוך למטה מחוז תל אביב של המשטרה הובילה למעצרם של שני חשודים | המפגינים הצטיידו במיכלים ושפכו נוזל בצבע אדום על המדרכות והכניסה למבנה | תיעוד סוער (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

דרמה בשעות אחר הצהרים (רביעי) סמוך למטה מחוז תל אביב של משטרת ישראל, לאחר שהפגנת שמאל קיצונית, שהוגדרה על ידי המשטרה כבלתי חוקית, התפתחה להפרת סדר סוערת ולעימותים עם כוחות הביטחון.

קבוצת מפגינים שהגיעה למקום החלה להפר את הסדר הציבורי כאשר חלק מהנוכחים נקטו בצעדים אקטיביים של השחתת המרחב הציבורי. במהלך האירועים, שלפו הפורעים מיכלים המכילים נוזל בצבע אדום, שאותם הכינו מבעוד מועד - ושפכו את תוכנם ישירות על המדרכה ובאזור הכניסה למטה המחוזי, כחלק מאקט המחאה.

בתיעוד סוער במיוחד מההפגנה ניתן לראות את רגעי הפריצה המשותפת של כוחות המשטרה ולוחמי משמר הגבול לעבר המפגינים. הלוחמים נראים כשהם רצים בנחישות ומסתערים לעבר מפירי הסדר הציבורי, בעוד ברקע נשמעות צעקות חזקות של המפגינים ושל עוברי אורח המומים. המצלמה מתמקדת בשלוליות הענק של הנוזל האדום שגרם ללכלוך כבד על המדרכות והכביש במקום, ומציגה את פריסת הכוחות שסוגרים על המפגינים שאחזו בשלטים בצבע סגול. הסרטון מתעד מקרוב את המהומה הגדולה, את הצעקות ההדדיות ואת ההתגודדות הסוערת סביב המעצרים המהירים שבוצעו בשטח.

שוטרי מחוז תל אביב יחד עם לוחמי משמר הגבול, שנכחו במקום בכוחות מתוגברים לצורך אבטחת האזור ושמירה על הסדר, זיהו את המתרחש בזמן אמת. הלוחמים והשוטרים ניסו לפעול באופן מיידי כדי למנוע את השחתת פני המקרקעין והפגיעה ברכוש, אולם הפורעים המשיכו במעשיהם תוך התעלמות מקריאות השוטרים. בעקבות כך, החליטו כוחות הביטחון לעבור לשלב המעצרים בשטח במטרה להשיב את השקט הציבורי על כנו.

במהלך הפעילות המבצעית המהירה, עצרו שוטרי תחנת יפו שני מפגינים, תושבי ירושלים ותל אביב, אשר על פי החשד נצפו באופן ישיר כשהם שופכים את הנוזל האדום על המדרכות. השניים נעצרו לחקירה והועברו באופן מיידי לתחנת המשטרה ביפו לצורך המשך טיפול משפטי. במקביל למעצרים, פעלו הכוחות לפיזור שאר המפגינים מהרחוב, ובשלב זה נמסר כי ההפגנה פוזרה לחלוטין והשקט במקום נשמר.

במשטרת ישראל הבהירו בעקבות המקרה כי הם רואים בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית, ומדגישים כי המדיניות היא לאפשר קיומן של מחאות כל עוד הן מתנהלות במסגרת החוק. עם זאת, במשטרה מבהירים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי לא תגלה כל סובלנות כלפי הפרות סדר מכל סוג שהוא, פגיעה ברכוש, חסימת חופש התנועה או כל התנהגות אחרת העלולה לסכן את שלומו של הציבור הרחב ובאי המקום.

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