מהלך חריג שמתקדם בימים אלה בקריית יערים - טלז סטון עשוי ליצור תקדים משמעותי בכל הנוגע להפעלת שירותי הדת בישראל: הפעלת מקווה הנשים ביישוב צפויה לצאת מידי המועצה הדתית ולעבור לאחריות המועצה המקומית.

ל״כיכר השבת״ נודע כי בימים אלה מוחלפות טיוטות בין המועצה הדתית לבין המועצה המקומית, בניסיון לגבש הסכם שיסדיר את העברת הפעלת המקווה. עוד נודע כי המשרד לשירותי דת מודע למגעים ומפקח על השיחות המתנהלות בין הצדדים.

המהלך כבר קיבל ביטוי בהצעת התקציב של המועצה המקומית קריית יערים לשנת 2026, שבה נכלל סעיף להפעלת מקווה הנשים באמצעות המועצה המקומית. זאת, בשונה מהמצב הקיים כיום, שבו המקווה מופעל בידי המועצה הדתית.

המועצה הדתית מנהלת מגעים על הוצאת המקווה מידיה

אחת השאלות המרכזיות שמתעוררות בעקבות המהלך נוגעת דווקא לעמדתה של המועצה הדתית. הגוף שמפעיל כיום את המקווה ומופקד על אספקת שירותי הדת ביישוב אינו מנהל מאבק נגד הוצאת המקווה מידיו, אלא משתתף בעצמו במגעים לגיבוש ההסכם עם המועצה המקומית.

לפי מידע שהגיע ל״כיכר השבת״, המגעים מתקיימים לאחר שניתנה הנחיה לקדם שיחות בין הצדדים, ובפיקוח המשרד לשירותי דת.

במשרד לשירותי דת מתקיימים בימים אלה דיונים בנושא. ״כיכר השבת״ פנה למשרד בבקשה לקבל את התייחסותו למהלך ולמשמעות האפשרית שלו על מערך שירותי הדת, אולם במשרד הודיעו כי לא ימסרו תגובה.

ההוראה של המרא דאתרא והמתיחות ברקע

המהלך החל בעקבות הוראת המרא דאתרא של קריית יערים, הגאון רבי אריה שולמן, להעביר את הפעלת מקווה הנשים לידי המועצה המקומית בראשות יצחק רביץ.

ברקע הדברים קיימת מתיחות סביב המועצה הדתית ומינויו של דוד בן עמרם, המזוהה עם ש״ס, לתפקיד יו״ר המועצה הדתית. עם זאת, הוראת המרא דאתרא כשלעצמה אינה זו שמבצעת מבחינה מנהלית את העברת המקווה, ולכן עיקר השאלות מופנות כעת למועצה הדתית ולמשרד לשירותי דת שמאפשרים את קידום המהלך.

לסוגיה גם רקע פוליטי רחב יותר. דגל התורה תומכת בעמדתו של הגר״א שולמן, ובמקביל התקיימה בתקופה האחרונה מחלוקת בינה לבין ש״ס סביב התמיכה בחוק הכשרות שמקדמת ש״ס.

החשש: התקדים שיגיע לרשויות אחרות

אלא שהסיפור אינו מסתכם בקריית יערים. גורמים המעורים בנושא מזהירים כי הכרה של המשרד לשירותי דת במתווה שבמסגרתו שירות דת המופעל בידי מועצה דתית מועבר לרשות המקומית עלולה ליצור תקדים בעל השלכות ארציות.

בקריית יערים, שבה רוב מוחלט של האוכלוסייה שומר תורה ומצוות, אין חשש שהמועצה המקומית מבקשת לבטל את שירותי המקווה. השאלה שמטרידה את הגורמים היא מה יקרה כאשר רשות מקומית אחרת תבקש לפעול באותה הדרך.

ומה אם זה היה קורה בתל אביב?

כדי להבין את משמעות התקדים, גורמים המעורים בפרשה מציגים תרחיש פשוט: מה היה קורה אילו עיריית תל אביב, בראשות רון חולדאי, הייתה מבקשת להוציא את הפעלת המקוואות מידי המועצה הדתית ולהעביר אותה ישירות לעירייה?

סביר שמהלך כזה היה נתקל בהתנגדות חריפה מצד הגורמים האמונים על שירותי הדת ואף מגיע להליכים משפטיים. אלא שאישור המתווה בקריית יערים עלול לאפשר בעתיד לרשות אחרת להצביע על התקדים ולדרוש יחס דומה.

החשש הוא שרשויות יוכלו לטעון כי אם רשות מקומית מסוגלת להפעיל בעצמה מקוואות, מדוע נדרש להעביר תקציבים לגוף נפרד לצורך אותו שירות. בכך, לטענת הגורמים, עלול להיפתח פתח להחלשת המועצות הדתיות ולהעברת תחומי פעילות נוספים שלהן לידי הרשויות המקומיות.

לסוגיה משמעות נוספת בשל מבנה המימון של המועצות הדתיות, שחלק מתקציבן מגיע מהרשויות המקומיות. כיום קיימים מנגנונים שנועדו להבטיח את העברת התקציבים לשירותי הדת גם כאשר רשות מקומית אינה מעבירה את חלקה. העברת השירות עצמו לאחריות הרשות המקומית מעלה שאלות חדשות גם בהיבט הזה.

הרב שולמן אינו מתראיין; תגובות המועצות טרם התקבלו

״כיכר השבת״ פנה ישירות למרא דאתרא הגר״א שולמן וביקש לקבל את התייחסותו. הרב הבהיר כי אינו מתראיין לכלי תקשורת ואינו מעוניין למסור תגובה.

פניות לקבלת תגובה הועברו גם למועצה המקומית קריית יערים ולמועצה הדתית. עד למועד פרסום הכתבה טרם נמסרה תגובתן, והיא תובא במלואה לכשתתקבל.

ממשרד לשירותי דת נמסר כי המשרד אינו מעוניין להגיב.