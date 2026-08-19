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אירוע חריג בירושלים

התינוקת נעלמה לחצי שעה ואותרה עם חבלות, ילד בן 11 נעצר עם אמו

תינוקת כבת שנתיים נעדרה מביתה בירושלים למשך כחצי שעה, ואותרה על ידי הוריה כשהיא סובלת מחבלות על גופה. שוטרים שהוזעקו למקום פתחו בחקירה, ואיתרו קטין כבן 11 החשוד במעורבות באירוע, אשר עוכב לחקירה בתחנת המשטרה כשהוא מלווה באמו (בארץ)

12תגובות
ניידת משטרה, אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

שוטרי מחוז ירושלים פתחו בבדיקת נסיבות אירוע חריג ומלחיץ במיוחד שהתרחש הערב (רביעי) בשכונת רמת אשכול בירושלים, לאחר שפעוטה כבת שנתיים אותרה כשהיא סובלת מחבלות על גופה.

הדרמה החלה כאשר במוקד המשטרה התקבל דיווח מהורי התינוקת, שסיפרו בחרדה כי בתם נעלמה מהבית ככל הנראה למשך כחצי שעה.

ההורים, שהחלו בחיפושים קדחתניים ברחובות הסמוכים, איתרו בסופו של דבר את הפעוטה כשהיא שוטטת באזור השכונה, אך למרבה החרדה והזעזוע נראו על גופה סימני חבלה ברורים - דבר שהעלה מיד חשד כי הייתה מעורבת באירוע אלימות או פגיעה.

עם קבלת הדיווח במוקד החירום, הוקפצו לזירה צוותי רפואה יחד עם כוחות משטרה מתחנת לב הבירה. החובשים והפרמדיקים העניקו לפעוטה טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותה להמשך בדיקות מקיפות וטיפול בבית החולים, כשמצבה הרפואי מוגדר קל.

במקביל, כוחות המשטרה שהגיעו למקום סגרו את הזירה והחלו בפעולות חקירתיות מהירות, שכללו תחקור ראשוני של ההורים, גביית עדויות מעוברי אורח באזור וסריקת סביבת המקום שבו אותרה הפעוטה, במטרה לשחזר בדיוק את ציר הזמן ואת רצף האירועים שהתרחשו באותן דקות מתוחות.

במסגרת הסריקות והפעולות המבצעיות המהירות של השוטרים בשטח, אותר בסמוך לזירה קטין כבן 11, תושב ירושלים, אשר לפי החשד הראשוני נקשר באופן ישיר למעשה. בשל גילו הצעיר של החשוד, הנמצא מתחת לגיל האחריות הפלילית על פי החוק, השוטרים עיכבו אותו במקום והוא נלקח לבירור ולחקירה בתחנת המשטרה כשהוא מלווה באמו, כמתחייב בכללי הדין לגבי חקירת קטינים.

חוקרי תחנת לב הבירה ממשיכים גם בשעות אלו בבדיקת נסיבות המקרה, במטרה להבין מה בדיוק אירע בדקות שבהן הפעוטה הייתה מנותקת מביתה, מה הוביל לפציעתה ומה היה חלקו של הקטין באירוע החמור.

12 תגובות

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6
מקרה מוזר מאוד
נח
5
לחקור ההורים גם !! איך נעלם ילדה מתוך הבית ?! לא מספיק מה שקרה בבית שמש , שהשאירו ילדים לבד וקרב אסון !!
חרדי שפוי וחרד
בבית שמש לא היו לבד, שמר עליהם בחור בן 15 . כשחולה נפש נכנס עם סכין יכל לרצוח גם את האמא חלילה. לא יודעים עדיין לגבי התינוקת אבל בכל מקרה בן 11 לא אמור להכות כך תינוקת - זה אכזרי!!
משהיא
מה הקשר בבית שמש? היה איתם ילד בן 15 ששמר עליהם. מזל שלא נרצח גם.. ובבית שמש הם לא היו חרדים... והמקרה בירושלים זה לא סתם היעלמות..
יוני
הכי קל לשפוט במקלדת
מי שמך לשפוט?
4
זהו העולם השתגע סופית
מישו
לא מאמינה בקונספרציות אבל מיום ליום זה נראה כאילו יש לאנשים וילדים איזו שהיא השפעה כוללת מגורם כלשהוא שמתפרצת דוקא עכשיו ושגורמת להם להתנהג באלימות או ניתוק חושים חריג.
מתבוננת
נכון.אחרי השביעי לאוקטובר.ראיתי פרסומת ,שכל המדינה צריכה טיפול רגשי.במידה מסויימת , כנראה,זה נכון.אם כי כל אחד חווה את זה אחרת. אולי גם המסכים משפיעים ,שאנשים פחות יחוו תקשורת נורמלית בין אישית...
לאה
בס"ד נכון. אם העולם היה בן אדם הוא היה נלקח במיידי לאישפוז כפוי לכל ימי חייו והפסיכיאטר שהיה מטפל בו היה משתגע בעצמו ממנו והיה מקבל 100000 אחוזי נכות נפשית מביטוח לאומי
הצדיק ממדינת סדום

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