שוטרי מחוז ירושלים פתחו בבדיקת נסיבות אירוע חריג ומלחיץ במיוחד שהתרחש הערב (רביעי) בשכונת רמת אשכול בירושלים, לאחר שפעוטה כבת שנתיים אותרה כשהיא סובלת מחבלות על גופה.

הדרמה החלה כאשר במוקד המשטרה התקבל דיווח מהורי התינוקת, שסיפרו בחרדה כי בתם נעלמה מהבית ככל הנראה למשך כחצי שעה.

ההורים, שהחלו בחיפושים קדחתניים ברחובות הסמוכים, איתרו בסופו של דבר את הפעוטה כשהיא שוטטת באזור השכונה, אך למרבה החרדה והזעזוע נראו על גופה סימני חבלה ברורים - דבר שהעלה מיד חשד כי הייתה מעורבת באירוע אלימות או פגיעה.

עם קבלת הדיווח במוקד החירום, הוקפצו לזירה צוותי רפואה יחד עם כוחות משטרה מתחנת לב הבירה. החובשים והפרמדיקים העניקו לפעוטה טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותה להמשך בדיקות מקיפות וטיפול בבית החולים, כשמצבה הרפואי מוגדר קל.

במקביל, כוחות המשטרה שהגיעו למקום סגרו את הזירה והחלו בפעולות חקירתיות מהירות, שכללו תחקור ראשוני של ההורים, גביית עדויות מעוברי אורח באזור וסריקת סביבת המקום שבו אותרה הפעוטה, במטרה לשחזר בדיוק את ציר הזמן ואת רצף האירועים שהתרחשו באותן דקות מתוחות.

במסגרת הסריקות והפעולות המבצעיות המהירות של השוטרים בשטח, אותר בסמוך לזירה קטין כבן 11, תושב ירושלים, אשר לפי החשד הראשוני נקשר באופן ישיר למעשה. בשל גילו הצעיר של החשוד, הנמצא מתחת לגיל האחריות הפלילית על פי החוק, השוטרים עיכבו אותו במקום והוא נלקח לבירור ולחקירה בתחנת המשטרה כשהוא מלווה באמו, כמתחייב בכללי הדין לגבי חקירת קטינים.

חוקרי תחנת לב הבירה ממשיכים גם בשעות אלו בבדיקת נסיבות המקרה, במטרה להבין מה בדיוק אירע בדקות שבהן הפעוטה הייתה מנותקת מביתה, מה הוביל לפציעתה ומה היה חלקו של הקטין באירוע החמור.