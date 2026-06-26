כיכר השבת
"תודה להשם על הנס"

"ראיתי שחור בעיניים": הזמר מוטי ויזל חגג בר מצווה לבנו יומיים אחרי שנפצע באש

הזמר החסידי נפצע בפניו מהתלקחות אש במהלך קומזיץ • "הפנים שלי בערו, לא חלמתי שאזכה לקיים את האירוע", שיחזר את הנס בשמחת בר המצווה לבנו ארי (חרדים)

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| צילום: צילום: דודי קפלר

נס גלוי התרחש השבוע עם הזמר החסידי מוטי ויזל, שנפצע בפניו מהתלקחות אש במהלך הופעה בקומזיץ, אך יומיים בלבד לאחר מכן כבר עמד על הבמה וחגג את שמחת בר המצווה של בנו ארי. "הופעתי בקומזיץ, לפתע חטפתי לבה של אש, הפנים שלי בערו, ראיתי שחור בעיניים", שיחזר ויזל אמש את הרגעים הקשים, "לא חלמתי שאזכה לקיים את האירוע בזמן, תודה להשם על הנס".

האירוע המצער התרחש ביום שלישי האחרון, כאשר ויזל הופיע באירוע מוזיקלי. במהלך ההופעה פרצה התלקחות פתאומית, והזמר ספג כוויות משמעותיות בפניו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ראשוני, ומסביבתו נמסר כי "הוא ניצל בנס, מצבו טוב והוא מתאושש בביתו".

למרות הפציעה והכאב, החליט ויזל להמשיך כמתוכנן ולהשתתף בשמחת בר המצווה של בנו ארי שהתקיימה אמש, יום חמישי. בני משפחתו וחבריו מתעשיית המוזיקה החסידית הגיעו לחגוג עמו את השמחה, כשהכל מתרגשים מהנס שאירע לו.

כוויותמוטי ויזלכוויה

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אודה ה׳ מאד מי ימלל גבורות ה׳ ….
ישי

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