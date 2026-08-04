בפרק החדש של "יוסי של פודקאסט", ארי גלהר בוחר לראשונה לספר באריכות על המסע האישי שעבר - מסע שלדבריו עדיין נמצא בעיצומו. גלהר, שבעברו היה כתב ב"ידיעות ירושלים", "מעריב" ו"מקור ראשון", ובהמשך הפך ליועץ אסטרטגי של פוליטיקאים, רבנים ואישי ציבור, מסביר כי דווקא אחרי שנים של הצלחה מקצועית הרגיש שהוא מתרחק מעצמו.

"מה קרה לי? לא קרה כלום", הוא אומר בשיחה. "רציתי להכיר את עצמי. יש לב, יש מוח, ויש תהליך שלם להבין מי אתה באמת. הסממנים החיצוניים הם רק תוצאה של מה שקורה בפנים".

גלהר מספר כי גדל בחסידות ברסלב, אך לדבריו "הלך לאיבוד" במרדף אחרי הקריירה. "חזרתי עכשיו למקום שממנו באתי. הייתי משוכנע שאני נאור יותר, אבל הבנתי שטעיתי".

אחד הרגעים המסקרנים בפרק נוגע לשינוי החד ביחסו לרב אליעזר ברלנד. בעבר היה גלהר מהמבקרים החריפים שלו, וכיום הוא מספר כי מצא את עצמו מתחבר מחדש לתפילות ולדרך. "בהתחלה היה לי קשה להסתכל עליו בגלל כל השמועות והחשדות. אבל אז חשבתי על אבא שלי, שיהיה מליץ יושר עליו, ואמרתי לעצמי - מי אני שאשפוט?".

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לדבריו, נקודת המפנה הייתה ההבנה שהקריירה כבר אינה ממלאת אותו. "יש שלב שאתה חש מיאוס אחרי הרדיפה אחרי הקריירה. בסוף הבנתי שלא הייתי אני. גם כשהייתי בכנסת וגם כשהייתי עיתונאי - לא הייתי אני".

כיום, הוא אומר, סדר העדיפויות שלו השתנה לחלוטין. "הקשר עם הבורא חשוב יותר מכל קריירה. היום אני עסוק בלנסות לעשות את רצונו בלבב שלם. תפילה הרבה יותר חשובה מהשתדלות. פעם לא הבנתי את זה".

למרות השינוי, גלהר מדגיש כי אינו מתחרט על עברו. "אני אוהב את ההיסטוריה שלי בעולם החיצון. הגעתי להישגים ונגעתי בנקודות חשובות".

הוא גם לא פוסל חזרה עתידית לעולם האסטרטגיה, אך מבהיר כי היוזמה כבר אינה מגיעה ממנו. "אני לא שולל לעסוק באסטרטגיה, אבל לא מעניין אותי לפנות ולהציע את עצמי".

במהלך הפרק חושף גלהר גם צד אישי במיוחד. הוא מספר כי הוא בוכה לעיתים קרובות, וכאשר עולות בו מחשבות שמטרידות אותו, הוא מתמודד איתן באמצעות התבוננות באותיות שם ה' או באמצעות העלאת דמותו של הרב ברלנד במחשבתו - דבר שלדבריו מסייע לו להירגע.

זהו אחד הראיונות האישיים והחשופים ביותר שהעניק גלהר בשנים האחרונות, ובו הוא מנסה להשיב לשאלה שמלווה אותו כמעט בכל מפגש: מה באמת קרה לארי גלהר?

צפו בפרק המלא של "יוסי של פודקאסט" בראשית הכתבה