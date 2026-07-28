אחת האמירות המטלטלות ביותר בריאיון מגיעה כאשר משה נמני מספר כי גם כיום הוא ממשיך לשוחח עם המקובל הרב יצחק כדורי לאחר פטירתו.

"בלילות שבת אני שואל את הרב כדורי שאלות עבור אנשים", הוא מספר. "אני מדבר אליו - והוא עונה לי. אני שומע את התשובות והקול שלו מהקירות". לדבריו, כך הוא מקבל תשובות לשאלות שמפנים אליו אנשים.

"אבא שלי נהרג מניפוח גלגל - ומשם הכול התחיל"

נמני מספר כי מות אביו בתאונה חריגה בזמן שניפח גלגל שינה את מסלול חייו והוביל אותו לפעילות ציבורית ענפה. הוא מתאר כיצד נולד הרעיון להקים את ש"ס בירושלים לאחר שלדבריו ראש העיר המיתולוגי טדי קולק הבהיר להם כי ללא כוח פוליטי לא יקבלו אפילו שטח להקמת בית כנסת.

לדבריו, בעקבות אותה אמירה הוקמה "התאחדות הספרדים שומרי התורה", שהפכה בהמשך לאחד היסודות שעליהם נבנתה תנועת ש"ס.

למה הרב עובדיה נכנס לפוליטיקה - ומדוע הרב יעקב יוסף היה המועמד הראשון?

בריאיון חושף נמני את מאחורי הקלעים של הקמת ש"ס, מה הניע את הרב עובדיה יוסף להצטרף למהלך, ומספר כי בתחילה דווקא הרב יעקב יוסף היה המועמד המוביל לעמוד בראש הרשימה.

הוא גם חוזר למאבקים שניהל במועצה הדתית בירושלים, שם שימש כיו"ר, ומספר כי כאשר סירבו להכניס את הכשרות של הרב עובדיה לאחד המלונות בעיר, הרב עובדיה הורה למנות אותו כדי להוביל את המאבק.

"מי שפגע בי - הרב כדורי כתב שייפגע"

באחד הסיפורים החריגים ביותר מספר נמני כי לאחר שנפגע לדבריו מאיש ציבור, כתב הרב כדורי כי מי שפגע בו ייפגע בעצמו. לטענתו, באותו שבוע אותו שר לקה בדום לב.

עוד הוא מספר כיצד נולד מפעל ההקפות השניות הענק של בני עדות המזרח.

לדבריו, לאחר שבאירוע הקפות שניות של הציבור האשכנזי הוזמן מרן הרב עובדיה יוסף כנציג "בני עדות המזרח" בלבד ונאלץ לשאת דברים רק סמוך לשעה אחת בלילה, החליט להקים אירוע עצמאי ומכובד, שהפך לדבריו לעצרת של כמאה אלף משתתפים מדי שנה.

באותן שנים, הוא מספר, היה טס עם הרבנים במסוקים בין ארבעה לחמישה מוקדי עצרות בערב אחד.

נמני מתאר כיצד אנשיו היו אחראים לארגון הכנסים, העצרות והאירועים הגדולים של התנועה, ואומר כי בפועל הם היו "הגוף המבצע של ש"ס".

נמני הקים את רדיו "בית ישראל" מתוך רצון להקים "גלגלצ חרדי". בריאיון הוא מתייחס גם לעולם התקשורת וטוען כי ערוצי הקודש סללו את הדרך לכלי התקשורת החרדיים שפועלים כיום.

ביקורת על נציגי ש"ס: "כפויי טובה"

נמני מותח ביקורת חריפה על חלק מנציגי הציבור וטוען כי מורשתו של הרב כדורי מוזנחת.

לדבריו, מדי שנה אין תקצוב ראוי להילולת הרב כדורי, אין רחוב על שמו - וגם בקשות להנציחו בירושלים לא נענו.

לדבריו, "אם ש"ס לא תשכיל להבין שהכוח שלה מגיע מהציבור המסורתי - היא תפסיד". עם זאת, הוא מדגיש כי ביחס ליו"ר ש"ס אריה דרעי יש לו הערכה והוא אינו מותח עליו ביקורת.

הקמע, הרבנית מרגלית והקשר לבית הרב עובדיה

נמני מספר כי הרב עובדיה יוסף פסק שמותר לטלטל בשבת קמע של הרב כדורי.

עוד הוא חושף כי הרבנית מרגלית יוסף הייתה מגיעה בקביעות אל הרב כדורי לצורך פדיון נפש עבורה, עבור הרב עובדיה ועבור בני המשפחה, ואף הייתה מביאה את חליפותיהם.

במהלך הריאיון מציג נמני מסמכים ועדויות שלדבריו מוכיחים את גילו האמיתי של הרב כדורי, וטוען כי הסיפור המוכר לציבור אינו מדויק.

החתונה השנייה - והסיפורים שלא סופרו

נמני מספר כיצד נשלח להביא את כלתו השנייה של הרב כדורי, למרות שהרב כלל לא שוחח עמה מראש. לדבריו, כשהגיע אליה היא כבר ידעה שנשלח מטעם הרב.

עוד הוא מספר כי לפני ליל הכלולות קיבל הרב כדורי זריקה רפואית שנועדה, לדבריו, לחזק את כוחו.

"הכנתי שתי כוסות תה - אחת לאליהו הנביא"

באחד הסיפורים המפתיעים מספר נמני כי הכין לרב כדורי שתי כוסות תה. כששאל לשם מה נועדה הכוס השנייה, השיב לו הרב כדורי כי היא עבור אליהו הנביא. לדבריו, הוא אף שמע רעשים בבית באותה עת.

בניגוד לתדמית הציבורית, נמני מתאר צד אישי במיוחד של הרב כדורי. לדבריו, הרב היה מבקש ממנו לקנות סוכריות כדי להעניק לאשתו הצעירה סוכרייה בכל יום, ואף ביקש ממנו מספריים כדי לגזור עבורה שושנה. "היה לו כבוד גדול לאישה", הוא אומר.

נמני מספר כי הרב כדורי עישן סיגריות מסוג נובלס. באחת הנסיעות בצרפת, כאשר סירבו לעצור לקנות לו סיגריות, לדבריו הרכב נעצר עד שעצרו בחנות.

עוד הוא טוען כי הרב כדורי היה מגלגל עשן ומדבר עם מלאכים.

לדבריו, הרב כדורי נהג ללכת לישון סביב ארבע לפנות בוקר, לקום עם הנץ החמה, לישון כשעתיים בלבד, ולא נהג לישון בצהריים.

לקראת סיום חושף נמני כי הופעל לחץ כבד מצד הזמרת מדונה להגיע לפגישה עם הרב כדורי. לדבריו, מאחר שהפנייה נעשתה דרך "מרכז הקבלה", הרב כדורי סירב לקבלה. לטענתו, אילו הייתה מגיעה באופן אישי ולא דרך אותו גוף - הייתה מתקבלת לפגישה.

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