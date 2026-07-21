מה באמת חשב מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל על הסכמי אוסלו? האם שינה את עמדתו המדינית בעקבות המציאות הביטחונית? ומה היה פוסק כיום בסוגיית גיוס חרדים שאינם לומדים? בפרק חדש של "יוסי של פודקאסט" מתארח הרב אמיר קריספל לשיחה עם יוסי בן עטר, מי ששימש במשך שנים כמזכירו האישי של מרן, וחושף סיפורים ועדויות שלא נשמעו עד היום.

לדבריו, בתקופת הסכמי אוסלו האמין הרב עובדיה כי אם אכן ניתן יהיה להציל חיי יהודים באמצעות הסכם - ההלכה קובעת שפיקוח נפש גובר על שלמות הארץ. "ערך החיים גובר על ארץ ישראל", הוא מסביר, "אם באמת אפשר לחסוך חיי יהודים - עדיף גם במחיר ויתורים טריטוריאליים".

אלא שלדברי הרב קריספל, המציאות בשטח שינתה את עמדתו של הרב. "אחרי אוסלו הוא התאכזב מאוד. הוא ראה שהבעיה היא מערכת החינוך הפלסטינית שמחנכת לשנאה". הוא מספר כי באחת הפגישות אף אמר הרב למנהיג פלסטיני כי כל עוד ילדיהם מתחנכים לשנאת יהודים - לא יהיה שלום אמיתי.

עוד חושף הרב קריספל כי לאחר אותם אירועים הפך הרב עובדיה לחשדן הרבה יותר כלפי הסדרים מדיניים. "מאז אוסלו הוא כבר לא היה מוכן לשמוע על שום הסכם שלום או הסדר עם הפלסטינים. הוא היה קנאי לחיים של יהודים".

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לדבריו, הרב עובדיה לא הסתפק בסיסמאות, אלא ירד לעומק הפרטים הביטחוניים. "הוא שמע אלופים, ביקש מפות, שאל שאלות וירד לפרטי פרטים לפני שקיבל החלטות".

אחד הסיפורים הדרמטיים בפרק נוגע להסכם חברון. הרב קריספל מספר כי לאחר פגישה עם אנשי ימין, הרב חייב אותו להסיע אותו ברכבו הפרטי, כשגם אריה דרעי הצטרף לנסיעה. במהלך הדרך, כך לדבריו, פסק הרב כי אין לוותר על חברון, ואף הורה שאם יוחלט על חלוקתה - על ש"ס לפרוש מהממשלה וכך היה.

במהלך הריאיון מתייחס הרב קריספל גם לסוגיות אקטואליות. לדבריו, אילו הרב עובדיה היה חי כיום, הוא היה פוסק שחרדי שאינו לומד תורה צריך להתגייס לצה"ל.

עוד הוא מתייחס להרכב מועצת חכמי התורה ואומר כי "אריה דרעי בבעיה היום", בהתייחס לטענתו כי יו"ר ש"ס אינו ממנה את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף לנשיא מועצת חכמי התורה.

לצד הסיפורים הציבוריים, נחשף גם הצד האישי של מרן: מה אהב לאכול, איזו מוזיקה אהב לשמוע, ואיך נראו הרגעים הפרטיים שלו הרחק מאור הזרקורים.

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