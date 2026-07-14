יעקב גרודקה, מגיש המהדורה המרכזית ומנהל מחלקות החדשות, האקטואליה והדיגיטל ברדיו 'קול ברמה', מתארח ב"יוסי של פודקאסט" עם יוסי בן עטר - לשיחה פתוחה ויוצאת דופן על עולם התקשורת החרדית, הפוליטיקה ומה שמתרחש מאחורי הקלעים.

בריאיון מספר גרודקה על הילדות בחיידר באידיש, העבודה הראשונה שלו בעיתון של קנאים, והדרך הארוכה שעשה עד לצמרת התקשורת החרדית במשכורות רעב.

הוא חושף סיפורים אישיים, מדבר על מקרי שוחד שבהם נתקל בתקופה שבה עסק בהפקת מוזיקה, ומתייחס למצב התקשורת החרדית כיום, ליחסים עם הציבור הדתי־לאומי והחילוני, ולסוגיית גיוס החרדים.

עוד עוסק הפרק בשאלה האם עיתונאי חרדי יכול להתפרנס מעיתונות בלבד, היכן עובר הגבול בין עיתונות ליחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי, ומהם האתגרים שמלווים את העוסקים בתחום.

בנוסף, גרודקה מתייחס גם לבעלי הון שלדבריו מממנים במקביל גופים בעלי אינטרסים מנוגדים, ובהם גם גורמים שונים בזירה החרדית, וטוען כי אותם גורמים משפיעים מאחורי הקלעים על מאבקים ציבוריים ופוליטיים.

צפו בפרק המלא של "יוסי של פודקאסט" עם יוסי בן עטר. בכל שבוע - פרק חדש.