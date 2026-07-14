כיכר השבת
בעקבות מעצרם של אברך ובחור מהחסידות

צאנז יוצאת למלחמה | העסקנים התכנסו לאסיפת חירום - נבעיר את הארץ

עליית מדרגה במאבק הגיוס: הודעה דרמטית נמסרה לאלפי חסידי צאנז בעקבות מעצרם של אברך ובחור מהחסידות המוחזקים בכלא צבאי • בשעות אלו התכנסו עסקני החסידות לכינוס חירום בקריה בנתניה • התוכנית: הפגנות ענק ממוקדות ואפקטיביות בריכוזים השונים • פריצת דרך במפה: נתניה מצטרפת למוקדי המחאה הסוערים • כל הפרטים (חרדים)

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אסיפת עסקני צאנז לקראת המערכה (צילום: באדיבות המצלם)

דרמה חסרת תקדים בחסידות צאנז: בשעות אחר הצהריים נמסרה הודעה דרמטית ומפתיעה לכלל חסידי צאנז בארץ, הקוראת להם להיערך ולהתגייס למערכה כואבת ונחושה. זאת בעקבות מעצרם של שניים מבני החסידות, אברך ובחור ישיבה המוגדרים כעריקים ומוחזקים בשעה זו מאחורי סורג ובריח ב הצבאי.

האברך שנעצר ביום שישי האחרון הוא אב לשני תינוקות, נכדם של ראש ישיבת צאנז הגאון רבי אליהו שמרלר זצ"ל ושל האדמו"ר מסטרופקוב זצ"ל. אמש נעצר בבני ברק בחור נוסף, אף הוא מחסידי צאנז.

בעקבות ההתפתחות, התכנסו בשעות אלו כלל עסקני חסידות צאנז מכל רחבי הארץ לאסיפה דחופה ומיוחדת בקרית צאנז שבנתניה, במטרה לתאם ולתכנן שורה של צעדי מחאה קיצוניים ונחושים ברחבי הארץ, בדרישה לשחרורם המיידי של השניים מהכלא הצבאי.

לדברי גורמים המעורים בפרטים, העסקנים מתכננים להוציא לפועל מספר מוקדי מחאה במקביל בכמה מהריכוזים החרדיים הגדולים בארץ, במטרה לייצר הפגנת ענק נחושה, מתואמת ואפקטיבית במיוחד.

ההחלטה של חסידות צאנז לצאת לרחובות מסמנת פריצת דרך דרמטית והרחבה משמעותית של מפת המחאות במגזר החרדי. בעוד שעד עתה רוב ההפגנות הסוערות והחסימות התרכזו בעיקר במוקדים המסורתיים בירושלים ובמרכז הארץ, כעת המאבק מתרחב גם לעיר נתניה מעוז חסידות צאנז מה שצפוי להביא לטלטלה נוספת ולמוקדי חיכוך חדשים.

בצאנז מבהירים כי לא יעברו בשתיקה על מעצרם של האברך ובן הישיבה, והרוחות בחסידות סוערות במיוחד לקראת הימים הבאים.

"כיכר השבת" ימשיך לעקוב ולעדכן בהתפתחויות ובמוקדי ההפגנות הצפויים.

אסיפת עסקני צאנז לקראת המערכה (צילום: באדיבות המצלם)
אסיפת עסקני צאנז לקראת המערכה (צילום: באדיבות המצלם)
גיוס חרדיםצאנזהפגנות חרדיםכלא 10

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כל בר דעת מבין שעת מלחמה היא, חוץ מקבוצה אחת, שעדיין בקונספציה, וקוראים לה 'דגל התורה', לא נתפס, למה הם כאלו חלשים, ממי הם מפחדים?!
ראובן

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