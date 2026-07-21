בפרק חדש של "יוסי של פודקאסט", חושף הרב אמיר קריספל, ששימש במשך שנים כמזכירו האישי של מרן הרב עובדיה יוסף, כיצד שינו הסכמי אוסלו את תפיסתו המדינית של הרב, מה פסק לאריה דרעי בעניין חברון, ומה הייתה עמדתו לגבי גיוס חרדים שאינם לומדים | לצד הסוגיות הציבוריות, הוא מספר גם על המאכלים, המוזיקה והרגעים האישיים של מרן | צפו (אולפן כיכר)
במשך עשרות שנים שימש הרב אמיר קריספל כמזכירו האישי של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. בשיחה עם "כיכר השבת", הוא נפרד ממורו ורבו: "אני עדיין לא מעכל שזה יום שאחרי, אני מרגיש עולם בלי שמש. אבל האור היחידי שאני רואה זה מה שהשאיר לנו מרן, הפסקים לכלל ישראל" (דיין האמת)