עשרות שנים אחרי שהיה מהאנשים הקרובים ביותר למקובל הרב יצחק כדורי, משה נמני - ממקימי ערוצי הקודש, ממציא הכינוי 'מלך הספרדים', שנחשב לגוף המבצע של ש"ס בראשית דרכה - פותח את הארכיון האישי בשיחה מקיפה עם יוסי בן עטר ב"יוסי של פודקאסט" | בריאיון הוא חושף סיפורים אישיים, פוליטיים ורוחניים שלא נשמעו עד היום • צפו (אולפן כיכר)
משה נמני, מקורבו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זי"ע, נאם בהילולת הרב וסיפר ליו"ר ש"ס השר אריה דרעי על חלום של רבי דוד כדורי בערב הבחירות בו מעורבים: הגר"ש כהן ואביו, אריה דרעי ומרן הגר"ע יוסף זצ"ל • צפו בחלום שעלול להדהים אתכם (חרדים)