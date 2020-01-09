מי שמכיר את ארי גלהר מהשנים האחרונות, התקשה שלא להרים גבה. האיש שהיה במשך שנים עיתונאי מוכר, יועץ תקשורת ואסטרטג פוליטי בכיר, הופיע לפתע עם זקן, פאות ולבוש חסידי | הוא התרחק מאור הזרקורים, ניתק קשר עם חלק מחבריו, ורבים תהו מה עומד מאחורי השינוי הדרמטי | עכשיו בשיחה עם יוסי בן עטר ב"יוסי של פודקאסט" הוא חושף הכל • צפו (אולפן כיכר)
בנוכחות רבה הראשי של תל אביב יפו, בכירים במשק הישראלי ואנשי תקשורת, חגגה השבוע חברת "ריפבליק יועצים" שנה לפתיחתה. היועץ האסטרטגי ארי גלהר, שותף רווח בחברה: "חלה מהפכה באליטות, הציבור הדתי נמצא בכל מקום". תיעוד (ברנז'ה)
העיתונאי מנדי גרוזמן מארח על כוסית משקה חרדים וליטאים, מתנגדים ומזרוחניקים, שחושפים את כל האמת על המגזר החרדי - כולל הדירוג המלא של הטישים הסודיים. והשבוע: איך נפרדים מחבר נוסף שהולך אל החופה, האם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוא בעצם יחצ"ן, ואיזה פרי לא יעשה לכם צרבת?