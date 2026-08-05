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באווירה רוחנית

רגע של אמונה: ישראל אטיאס חגג חלאקה לבנו

השחקן המוכר ישראל אטיאס הגיע עם משפחתו וחבריו הקרובים לציון הקדוש • טקס החלאקה המסורתי לבנו ארי התקיים באווירה רוחנית מיוחדת | (ברנז'ה)

ישראל אטיאס חגג עם בנו
ישראל אטיאס חגג עם בנו| צילום: צילום: אינסטגרם

מעמד מרגש ומיוחד התקיים אמש בציון התנא הקדוש רבן גמליאל זצ"ל, כאשר אחד השחקנים המוכרים והאהובים בישראל בחר לעצור את כל מרוץ החיים ולהגיע למקום הקדוש יחד עם בני משפחתו וחבריו הקרובים. ישראל אטיאס, שמוכר לרבים מעבודתו האמנותית, הגיע לסלול דף חדש ומרגש בחייו של בנו ארי בטקס החלאקה המסורתי.

צלילי ניגונים מרגשים, דמעות של שמחה ואור רוחני קסום אפפו את המקום במהלך הטקס. הנוכחים תיארו את האווירה כמיוחדת במינה, כאשר השמחה המשפחתית השתלבה עם קדושת המקום והמסורת העתיקה של החלאקה בגיל שלוש.

ישראל אטיאס חגג עם בנו (צילום: אינסטגרם)

יצוין כי ציון רבן גמליאל זצ"ל ביבנה זוכה לתשומת לב מיוחדת בקרב הציבור החרדי והדתי. המקום משמש כאתר תפילה ועלייה לרגל, במיוחד בעיתות מיוחדות ובמעמדי שמחה משפחתיים. תושבי האזור מקפידים לשמור על קדושת המקום ועל האווירה הרוחנית המיוחדת השוררת בו.

המעמד המרגש של משפחת אטיאס מצטרף לאירועים המשפחתיים הרבים המתקיימים בציון הקדוש, ומהווה עדות נוספת לחשיבות המסורת והקשר למקומות הקדושים בחיי המשפחה היהודית המסורתית.

חלאקהרבן גמליאל

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