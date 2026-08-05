רגע של אמונה: ישראל אטיאס חגג חלאקה לבנו

מעמד מרגש ומיוחד התקיים אמש בציון התנא הקדוש רבן גמליאל זצ"ל, כאשר אחד השחקנים המוכרים והאהובים בישראל בחר לעצור את כל מרוץ החיים ולהגיע למקום הקדוש יחד עם בני משפחתו וחבריו הקרובים. ישראל אטיאס, שמוכר לרבים מעבודתו האמנותית, הגיע לסלול דף חדש ומרגש בחייו של בנו ארי בטקס החלאקה המסורתי.

צלילי ניגונים מרגשים, דמעות של שמחה ואור רוחני קסום אפפו את המקום במהלך הטקס. הנוכחים תיארו את האווירה כמיוחדת במינה, כאשר השמחה המשפחתית השתלבה עם קדושת המקום והמסורת העתיקה של החלאקה בגיל שלוש.