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מכה אנושה

היד הנעלמת: רגע מחריד הפך לסיוט מול המצלמה

תיעוד מצמרר שהטריף את הרשת מציג את הרגע המבעית שבו מכה ישירה פגעה בזרועו של המצלם בזמן אמת - מה שקרה לו שניות לאחר מכן הותיר את כולם בהלם (חדשות בעולם)

'איבדתי את השמיעה והיד נעלמה': רגע תמים הפך לסיוט מול המצלמה (צילום: מסך)

רגע שהחל בצילום של סערה הסתיים בפגיעה ישירה ומבהילה של ברק. כריס סקיאבונה שיחק ביום שישי האחרון במגרש גולף באזור סינסינטי, אוהיו, כאשר גשם כבד החל לרדת. בזמן שאחד מחבריו ניסה לחלץ עגלת גולף שנתקעה בבוץ, סקיאבונה שלף את הטלפון והחל לצלם את המתרחש.

בתיעוד נראה סקיאבונה כשהוא עומד באזור מכוסה עצים ומצלם את חבריו במהלך הסערה. האווירה עדיין נראית רגילה יחסית, אך בתוך רגע הכול משתנה. הבזק עוצמתי מלווה ברעש אדיר, והאיש נפגע בזרועו ונזרק לאחור. המצלמה ממשיכה לתעד את השניות הדרמטיות שבהן הוא עצמו הופך למושא הצילום.

'איבדתי את השמיעה והיד נעלמה': רגע תמים הפך לסיוט מול המצלמה (צילום: רשתות חברתיות )

סקיאבונה סיפר כי מיד לאחר הפגיעה איבד באופן זמני את התחושה בגופו היד שותקה וגם את יכולת השמיעה. בהמשך הוא פונה לקבלת טיפול רפואי, וסבל מכוויות בזרוע ומפגיעות שאינן מסכנות חיים. לאחר הטיפול הוא שוחרר מבית החולים.

הסרטון הקצר הופץ במהירות ברשתות החברתיות לאחר שמטאורולוג מאט דוויט שיתף אותו וסיפר כי שוחח עם סקיאבונה. לדבריו, האיש עצמו הבין היטב עד כמה היה בר מזל לאחר ששרד את הפגיעה. דוויט ממליץ לכולם: בשעת סערה אל תשהו בשטחים פתוחים.
כוויותברקאוהיוגולף
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