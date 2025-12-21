סרטון דרמטי שהתפרסם לאחרונה ברשתות החברתיות מתעד ברק שהכה בראש מגדל בורג’ ח’ליפה הממוקם בדובאי, במהלך סופת גשמים עזה.

בסרטון הקצר נראים שמיים קודרים ועמוסי עננים, ולצידם נשמעים בבירור קולות הגשם והרעמים, מה שמעצים את האפקט הוויזואלי של הרגע יוצא הדופן.

האירוע התרחש על רקע תנאי מזג אוויר בלתי יציבים ברחבי איחוד האמירויות, כאשר המרכז הלאומי למטאורולוגיה פרסם אזהרות מפני גשמים, רעמים, ברקים ואף ברד באזורים שונים.

בורג’ ח’ליפה נחשב לפלא הנדסי ואדריכלי מודרני. הוא מתנשא לגובה של 829.8 מטרים, מה שהופך אותו לבניין הגבוה בעולם. המגדל כולל 163 קומות, ובהן מרפסות תצפית בקומות 124, 125 ו־148, המציעות נוף פנורמי מרהיב של העיר.

בנייתו של בורג’ ח’ליפה החלה בשנת 2004 ונמשכה כמעט שש שנים, בהשתתפות למעלה מ־12 אלף עובדים ומהנדסים, בעלות כוללת של כ־1.5 מיליארד דולר.