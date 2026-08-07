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אסון מזעזע בירושלים: הפייטן אבישי לוי ז"ל - נמחץ למוות מרכבו

הזמר והפייטן אבישי לוי כבן 46 נהרג כאשר הרכב החל להידרדר לאחור ומחץ אותו תחתיו | נקבע מותו בהדסה הר הצופים (חדשות חרדים)

16תגובות
הזמר אבישי לוי ז"ל (צילום: צילום מסך)

טרגדיה מזעזעת פקדה את העיר , כאשר הזמר והפייטן אבישי לוי, (46) נהרג ב קשה וביזארית ברחוב אדוניהו הכהן. לוי נמחץ למוות כאשר הרכב החל להידרדר לאחור בעוצמה.

על פי עדויות מהשטח, האירוע התרחש ברגע אחד גורלי, הנהג יצא מרכבו כשהגיר משולב לרוורס ומבלי שהרכב היה במצב חניה. כשהבחין שהרכב מידרדר, רץ לעברו בניסיון לעצור אותו, אך נמחץ בין דלת הנהג לעמוד.

כוחות ההצלה של מד"א שהוזעקו לזירה הגיעו במהירות, חילצו את הפצוע כשהוא במצב אנוש, ללא דופק וללא נשימה, ופתחו מיד במאמצי החייאה אגרסיביים.

תאונה קטלנית | המחשה (צילום: רועי דבורי)

הפצוע פונה בדחיפות לבית החולים הדסה הר הצופים, כאשר צוותי מד"א המשיכו במאמצי ההחייאה לאורך כל הדרך. למרבה הצער, למרות המאמצים הנואשים של הצוותים הרפואיים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו הטרגי.

האסון הותיר משפחה שבורה ומכרים המומים נוכח האירוע הפתאומי והנורא. הטרגדיה מצטרפת לשורה של אירועים קשים שפקדו את הציבור החרדי בתקופה האחרונה

יצוין כי בימים האחרונים נרשמו מספר תאונות קשות בירושלים ובסביבתה. רק לפני מספר ימים נהרג בחור בן 21 בתאונת טרקטורון סמוך לנווה ארז, שבוע בלבד לאחר אירוסיו, במקרה שהותיר את הציבור החרדי בהלם.
ירושליםתאונהרכבטרגדיהאסוןאברךנהרגאבישי לוי

16 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
מקווה שנהרג מיידית ולא סבל. המסכן
יוכי
8
מקרים מזעזעים שקורה בציבור שלנו ואנו חייבים להפסיק את השנאת חינם ולהתחזק בתורה ומצוות ויראת שמיים ! ושהמשפחות יקבלו נחמה מן השם יתברך🙏🏻
ברוך דיין האמת
הפסקת שנאת חינם זה כל התורה כולה. זה מה שצריך להבין !
תלמה
אכן, זה מה שחז"ל אומרים לנו: "ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה כולה, ואידך פירושא זיל גמור".
סאטמארער חסיד
בין הזמנים זה פשוט אסון אין לזה שום הצדקה למה צריך להפסיק ללמוד תורה?????
יצחק
7
אבישי בן מזל תקראו לעילוי נשמתו
המום
אבישי בן רות
תיקון
שמישהו נפטר קוראים על שם האבא...
ריקי

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