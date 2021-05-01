טום פיליפס, אב שנמלט מזה כארבע שנים עם שלושת ילדיו חוסל היום על ידי המשטרה בניו זילנד לאחר שפתח באש לעבר שוטרים בעקבות שוד שביצע | בכך באה לסיומה אחת הפרשיות שהסעירו ביותר את המדינה בשנים האחרונות (בעולם)
אבי כהן, תושב חדרה, נסחף במימיו של נהר בסלובניה ומת. לאורך היממה ערכו צוותי הצלה ותושבים מקומיים חיפושים אחריו. אתר נענע10 דיווח כי סמוך לשעה 12:40 התהפכה סירה עליה היו חמישה ישראלים. ארבעה מהם הצליחו לצאת מהמים, אולם כהן עצמו נסחף בנהר
אלכסנדר כהן, תושב בני-ברק, נפל מהקומה החמישית בבניין ישיבת "נתיבות עולם" ברחוב השלושה ונהרג במקום. צפו בתיעוד מזירת האירוע, היום * תושבים המומים, המכירים את המנוח, התגודדו במקום, מסרבים להאמין. יו"ר "עזר מציון", הרב חנניה צ´ולק הגיע אף הוא למקום (דיין האמת)
ילד בן 4, תושב בריטניה, מצא את מותו בצורה טראגית במיוחד, לאחר שנלכד במייבש הכביסה יותר משעתיים. האם לא שהתה בבית בעת האסון, תואשם בהזנחה. לאם היה הסבר לעובדה שבנה הקטן בחר לשחק במכונה המסוכנת. "הוא אהב לשחק מחבואים", סיפרה לחוקרי המשטרה. המשטרה תוסיף לחקור
טרגדיה קשה בירושלים: חרדי שהגיע לבקר בדירה שיועדה למגורי בתו וחתנו, צנח מקומה חמישית ונהרג לעיני בני משפחתו. בני המשפחה ראו לנגד עיניהם את האב מאבד לפתע שיווי משקלו וצונח מבעד לגדר בחדר המדרגות, אל קומת הכניסה. חתונת בתו היתה צפויה להערך בקרוב (ברוך דיין האמת)