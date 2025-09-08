אב מניו זילנד שנמלט עם שלושת ילדיו במשך כמעט ארבע שנים חוסל הבוקר בידי המשטרה לאחר שהסתבך בעימות אלים, בכך באה לסיומה הפרשייה שזעזעה את המדינה מאז 2021.

טום פיליפס, שנעלם בסוף 2021 והצליח לחמוק מהחוק במשך שנים, נתקל בשוטרים כשניסה לשדוד חנות בעיירה קטנה באזור וואיקאטו. במהלך ניסיון המעצר הוא ירה לעבר אחד השוטרים ברובה עוצמתי ופצע אותו קשה בראשו. השוטר נותח ומצבו מוגדר יציב.

המשטרה חסמה את הדרך באמצעות דוקרנים, ועם נפילת האופנוע של פיליפס התפתח עימות קצר שבו הוא פתח באש. אחד השוטרים נפגע ונפל לקרקע, ושוטר נוסף שהגיע לזירה ירה בפיליפס והרג אותו במקום. מאמצי החייאה כשלו והמשטרה הודיעה כי היא בטוחה שמדובר בו, גם אם הזיהוי הרשמי טרם הושלם.

במהלך האירוע נכח אחד מילדיו של פיליפס, והשניים האחרים אותרו בהמשך באתר קמפינג מבודד בתוך אזור מיוער. שלושת הילדים, בני 9, 10 ו-12, נבדקו ונמצאו בריאים ושלמים. המשטרה מסרה כי הם הועברו לטיפול רפואי ולשמירה. אמם אמרה לרדיו ניו זילנד: "התגעגענו אליהם בכל יום במשך כמעט ארבע שנים, ואנו מחכים לקבל אותם בחום ובאהבה".

פרשת ההיעלמות של פיליפס עוררה תהיות רבות ברחבי ניו זילנד, לאחר שהצליח להתגורר זמן רב בשטחי יערות וחקלאות מבודדים מבלי להיתפס. פיליפס, תושב העיירה הכפרית מרוקופה המונה פחות ממאה איש, נדרש להתייצב בבית משפט ב-2022 אך לא הגיע מאז. האירוע הדרמטי שהתרחש בעיירה פיופי, המרוחקת כשעה וחצי נסיעה ממרוקופה, סיים פרק מתוקשר ומטלטל שהסעיר את המדינה כולה.