ברקע: החילוץ היום ממערת קשת ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

יממה שחורה ומטלטלת פקדה את הציבור החרדי היום (ראשון) - לקראת סיומם של ימי בין הזמנים תשפ"ו. מאז צאת השבת ועד הערב (ראשון) ניחתו עוד ועוד בשורות קשות ולפיהן נשמות יקרות, צעירות, התבקשו לבית עולמם בדמי ימיהן, באסונות כבדים שהותירו משפחות שלמות באבל עמוק ואת הציבור כולו בכאב ובאבל.

הגאון רבי שלום ארוש ( צילום: ליאור משה )

שעות אחדות חלפו. בשעת הצהרים הילד בצלאל דוד גילר ז"ל, בן חמש שנים מקהילת חב"ד בלוד, נשכח ברכב סגור תחת שמש קופחת. המשפחה שבה לביתה ברחוב צמח צדק בשיכון חב"ד, והילד ככל הנראה נרדם ברכב ונשאר בו.

כשעתיים לאחר מכן הבחין האב כי הוא עדיין נמצא ברכב, פתח את הדלת ומצא אותו מחוסר הכרה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום מסרו כי הילד שהה ברכב זמן ממושך, והעניקו לו סיוע רפואי ראשוני לפני שפונה לבית החולים אסף הרופא במצב אנוש. רופאים בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו.

"הלב נשבר היום בחב"ד לוד", תיאר היום הזמר החסידי ר' אבי מנחם מקהילת חב"ד בלוד, שהיה במקום בזמן האירוע. "הייתי במקום וראיתי מקרוב את ניסיונות ההחייאה בילד הקטן שנשכח ברכב. קשה לתאר במילים את מה שראיתי. את אנשי ההצלה שנלחמו בכל הכוחות על חייו, ואת הכאב וההלם שהיו במקום.

הילד בצלאל דוד ע"ה

מלאך המוות לא עצר. בשעת ערב היום הותר לפרסום כי הילד אלחנן קרני ז"ל, בן 12 ממודיעין עילית, תלמיד תלמוד תורה ברסלב בברכפלד, הוא הילד שנפל הבוקר מכלי שייט במהלך שיט משפחתי בנהר הירדן באזור יסוד המעלה. לאחר שנותק עמו הקשר הוזעקו למקום כוחות משטרה והצלה ונפתחו סריקות נרחבות. צוותי כיבוי והצלה ולוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון, לצד מתנדבי יחידת חילוץ גולן, סרקו בתוך המים ועל הגדות. בתום הסריקות אותר הנער בתוך המים, וצוותי רפואה קבעו את מותו.

מלמדיו וחבריו מספרים על ילד חינני ואהוב, בעל מידות טובות ואצילות נפש, ששקד על תלמודו בהתמדה. הטרגדיה מכה במשפחה בתקופה שבה הייתה שרויה בהכנות לשמחה - אחותו של אלחנן ז"ל התארסה לפני כשבועיים, וחתונתה צפויה להתקיים בחודש חשוון הקרוב. מדובר באסון נוסף המטלטל את קהילת ברסלב בברכפלד בתוך שבועות ספורים, לאחר שביום י"ז בתמוז נהרג בתאונת דרכים הילד משה גלינסקי ז"ל, שאף הוא למד באותו תלמוד תורה.

נר נשמה ( צילום: שאטרסטוק )

בהמשך הערב הגיעה בשורה מטלטלת נוספת: נער כבן 16, בחור ישיבה תושב הצפון מהציונות הדתית, נפל מגובה רב של כארבעים מטרים במהלך פעילות סנפלינג במערת קשת שבאזור אדמית בגליל המערבי. כוחות ההצלה נאלצו להזעיק את יחידת 669 לצורך החילוץ לאור התנאים הטופוגרפים המורכבים. למרבה הצער, מותו של הנער נקבע במקום.

יוסי ואורית אוזן, בעל ואישה חובשים מתנדבים באיחוד הצלה, והחובש ליאור חסן שהגיעו ראשונים למקום סיפרו: "נמסר לנו כי הוא נפל מגובה במהלך סנפלינג, לצערנו נקבע מותו בשטח אופי הפציעות הקשות מהם סבל. צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים טיפול נפשי בזירה עקב אופי האירוע".

פרויקט אפס

ארבעת האסונות הקשים מחדדים את חשיבות שמירה קפדנית על כללי הבטיחות, במיוחד בימי בין הזמנים כאשר ילדים רבים יוצאים לטיולים ופעילויות. כיכר השבת פועלת במסגרת פרויקט אפס להעלאת המודעות לבטיחות ילדים ומניעת תאונות.

בין הכללים החיוניים: אי השארת ילדים ברכב גם לרגע, השגחה צמודה על ילדים בסביבת מים, שימוש בציוד בטיחות תקין בפעילויות אתגר, ובדיקה קפדנית של תנאי הבטיחות בכל פעילות.

שלושת האסונות הקשים מצטרפים לשורה של תאונות ואירועים קשים שהתרחשו בימי בין הזמנים האחרונים. רק לפני מספר ימים דווח על ילדה כבת 6 שנחבלה בראשה בזמן ששיחקה בטרמפולינה בכפר זיתים, ועל מקרים נוספים של ילדים שננעלו ברכבים וחולצו בזכות ערנות של עוברי אורח.

ארגוני החירום קוראים להורים להקפיד על כללי בטיחות בסיסיים: לא להשאיר ילדים ללא השגחה ברכבים, לוודא שפעילויות ספורט אתגריות מתבצעות תחת השגחה מקצועית, ולשמור על ערנות מתמדת בסביבות מים. צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים טיפול נפשי למשפחות ולעדי האירועים הקשים.