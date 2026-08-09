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המשטרה תחקור

טרגדיה בשיכון חב"ד בלוד: נקבע מותו של ילד בן 5 שננעל ברכב במשך שעות 

נקבע מותו של ילד בן 5 לאחר שנשכח ברכב נעול בלוד | המשפחה שבה לביתה, והילד ככל הנראה נרדם ברכב ונשאר בו זמן רב | המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות מותו (בארץ)

12תגובות

רופאים בבית החולים אסף הרופא קבעו את מותו של ילד בן 5 מחוסר הכרה עם סימני מכת חום, לאחר שננעל ברכב בשכונת שיכון חב"ד בלוד.

על פי מידע ראשוני שפורסם ב'מאקו', המשפחה שבה לביתה, והילד ככל הנראה נרדם ברכב ונשאר בו. כשעתיים לאחר מכן הבחין האב כי הוא עדיין נמצא ברכב, פתח את הדלת ומצא אותו מחוסר הכרה.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, ופינו אותו לבית החולים.

מדוברות איחוד הצלה נמסר מוקדם יותר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי לילד בן 5 שלדברי בני משפחתו שהה ברכב זמן ממושך ברחוב צמח צדיק בלוד".

מהזירה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

נתנאל איתן פארמדיק באיחוד הצלה, והחובשים אריה מנדלזון ואיציק מישקובסקי מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הילד נשכח ברכב ושהה בו זמן ממושך. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים במצב אנוש".

באיחוד הצלה קראו לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות ולא להשאיר ילדים או פעוטות בכלי רכב ללא השגחה אפילו לא לרגע. כמו כן המליצו לפקוח עין ברכבים חונים בפרט בימי הקיץ החמים לבדוק באם לא נשכחו בהם ילדים או פעוטות.

משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותו של הילד. מדוברות המשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת לוד במרחב שפלה שהגיעו לזירה, פתחו בחקירה והחלו לאסוף ממצאים לבירור נסיבות המוות".

לאחר שעות שוחררה לקבורה גופתו של הילד, בצלאל דוד גילר ז״ל בן ה-5, בנו של ר׳ מנשה גילר מחשובי חסידי חב״ד. הלוויתו תתקיים היום ב-18.00 בחלקת הילדים בבית העלמין בלוד. ת.נ.צ.ב.ה.
ילדיםמד"אהחייאהלודשיכון חב"ד

12 תגובות

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8
למה בטסט לא מחייבים בעלי רכב שיש להם ילדים קנים באפליקציית הכפתור
רפי
7
נורא ואיום. אין מילים.
אוהב ישראל
6
בד"ה. נורא ואיום. זה לא יכול לקרות לכל אחד!!!
מנחם
נכון
מיואש

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