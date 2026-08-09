כיכר השבת
"אמא הרגישה אותך בכל נימי נפשה"

"היית מעריך לומדי תורה" | המונים בלוויה קורעת לב של הפייטן אבישי לוי ז"ל שנספה בתאונה טראגית

מוקיר ורחים רבנן ונעים זמירות ישראל: המונים ליוו למנוחות לאחר חצות הלילה בהר המנוחות את הפייטן ר' אבישי לוי ז"ל שנפטר בתאונת דרכים טראגית בערב שבת קודש | הרבנים והאחים ספדו: "היית מקור השראה, עניו ובעל כיבוד הורים יוצא דופן" | אחיו ספד לו בבכי: "אמא הרגישה אותך בכל נימי נפשה" • תיעוד (דיין האמת)

1תגובות
מסע הלוויה של ר' אבישי לוי ז"ל
מסע הלוויה של ר' אבישי לוי ז"ל | צילום: צילום: בראל לוי

המונים השתתפו במוצאי שבת קודש לאחר חצות הלילה במסע הלוויה מזעזע של הזמר והפייטן ר' אבישי לוי ז"ל, שנהרג ב טראגית בערב שבת קודש בשכונת הבוכרים בירושלים.

ההלוויה התקיימה בבית ההלויות הספרדי בהר המנוחות, כאשר המשתתפים ספדו לאיש החסד שהיה מוקיר רבנן ומשמח חתנים וכלות.

התאונה הקשה התרחשה בערב שבת ברחוב אדוניהו הכהן, כאשר לוי כבן 46 עמד בסמוך לרכבו. על פי עדויות מהשטח, הרכב החל להידרדר לאחור בעוצמה כשהגיר היה משולב לרוורס ומבלי שהרכב היה במצב חניה. כשהבחין שהרכב מידרדר, רץ לעברו בניסיון לעצור אותו, אך נמחץ בין דלת הנהג לעמוד.

הזמר אבישי לוי ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

בין הסופדים היה הגאון רבי אליעזר מנשה דונט, רבו של אבישי ז"ל, שקרא לציבור להתחזק לעילוי נשמתו של המנוח. המשתתפים סיפרו על איש החסד שהיה, כמה היה מוקיר ורחים רבנן לצד היותו נעים זמירות ישראל ומשמח חתנים וכלות, ועל השבר הגדול של משפחת לוי המורחבת.

מסע הלוויה, הלילה ( צילום: בראל לוי)

אחיו, ראש הכולל הרב נתנאל, ספד לו בדברים מרגשים: "היית מעריך לומדי תורה, בפורים ובחנוכה היית מחלק כסף לכל המשפחה, בשבת האחרונה שהיית איתי התפללת איתנו בדיני 'חושן משפט', זכיתי להיות לצידך הרבה שבתות וחגים, משמח המוני חתנים וכלות".

"אחי אבישי, הוא היה מקור והשראה בשבילי", המשיך הרב נתנאל בהספדו, "בכל מקום שהלכתי אמרתי לאנשים שלא הכירו אותי 'אני אח של אבישי' הם אמרו לי 'איזו גאווה', כמה גאווה זו להיות אח שלך אבישי".

הרב נתנאל התייחס במיוחד לכיבוד ההורים של אבישי ז"ל: "אוי, הכיבוד הורים שלו, זה היה מעורר השראה, איזה כיבוד הורים ואיזו ענווה, באיזו הכנעה היית מדבר עם אבא, כמה אבא היה גאה בך, היה הולך איתך מאז ומתמיד. ואמא, אוי אמא! אתה הלב של אמא, אמא הרגישה אותך בכל נימי הדם שלה, כשהיה לה עצוב ידענו שלאבישי עצוב, גם כשקשה לך וגם שאתה שמח היא הרגישה, אמא לא רצת ללכת לאף אחד לחגים עד שהיא יודעת שגם אבישי מגיע!".

הגאון רבי אליעזר מנשה דונט ( צילום: בראל לוי)

יצוין כי אבישי לוי ז"ל היה פייטן וזמר מוכר בציבור החרדי, שהשתתף בשנים האחרונות במופעים רבים ברחבי הארץ. בשנת תשע"ו השתתף במופע ענק באשקלון יחד עם שורה של פייטנים, ביניהם ישי סודרי, אופיר סלומון, נחמן ביטון וחי קורקוס. כמו כן, הוציא סינגלים שזכו לפופולריות, ביניהם "הריקוד מתחיל" ו"ממעון שמיך".

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

משטרהתאונהמד"אתאונת דרכיםתאונה קטלניתאבישי לוי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איש יקר. ברוך דיין האמת
משה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר