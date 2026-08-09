מסע הלוויה של ר' אבישי לוי ז"ל - צילום: בראל לוי מסע הלוויה של ר' אבישי לוי ז"ל | צילום: צילום: בראל לוי 10 10 0:00 / 3:00

המונים השתתפו במוצאי שבת קודש לאחר חצות הלילה במסע הלוויה מזעזע של הזמר והפייטן ר' אבישי לוי ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים טראגית בערב שבת קודש בשכונת הבוכרים בירושלים.

ההלוויה התקיימה בבית ההלויות הספרדי בהר המנוחות, כאשר המשתתפים ספדו לאיש החסד שהיה מוקיר רבנן ומשמח חתנים וכלות. התאונה הקשה התרחשה בערב שבת ברחוב אדוניהו הכהן, כאשר לוי כבן 46 עמד בסמוך לרכבו. על פי עדויות מהשטח, הרכב החל להידרדר לאחור בעוצמה כשהגיר היה משולב לרוורס ומבלי שהרכב היה במצב חניה. כשהבחין שהרכב מידרדר, רץ לעברו בניסיון לעצור אותו, אך נמחץ בין דלת הנהג לעמוד.

הזמר אבישי לוי ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

בין הסופדים היה הגאון רבי אליעזר מנשה דונט, רבו של אבישי ז"ל, שקרא לציבור להתחזק לעילוי נשמתו של המנוח. המשתתפים סיפרו על איש החסד שהיה, כמה היה מוקיר ורחים רבנן לצד היותו נעים זמירות ישראל ומשמח חתנים וכלות, ועל השבר הגדול של משפחת לוי המורחבת.

מסע הלוויה, הלילה ( צילום: בראל לוי )

אחיו, ראש הכולל הרב נתנאל, ספד לו בדברים מרגשים: "היית מעריך לומדי תורה, בפורים ובחנוכה היית מחלק כסף לכל המשפחה, בשבת האחרונה שהיית איתי התפללת איתנו בדיני 'חושן משפט', זכיתי להיות לצידך הרבה שבתות וחגים, משמח המוני חתנים וכלות".

"אחי אבישי, הוא היה מקור והשראה בשבילי", המשיך הרב נתנאל בהספדו, "בכל מקום שהלכתי אמרתי לאנשים שלא הכירו אותי 'אני אח של אבישי' הם אמרו לי 'איזו גאווה', כמה גאווה זו להיות אח שלך אבישי".

הרב נתנאל התייחס במיוחד לכיבוד ההורים של אבישי ז"ל: "אוי, הכיבוד הורים שלו, זה היה מעורר השראה, איזה כיבוד הורים ואיזו ענווה, באיזו הכנעה היית מדבר עם אבא, כמה אבא היה גאה בך, היה הולך איתך מאז ומתמיד. ואמא, אוי אמא! אתה הלב של אמא, אמא הרגישה אותך בכל נימי הדם שלה, כשהיה לה עצוב ידענו שלאבישי עצוב, גם כשקשה לך וגם שאתה שמח היא הרגישה, אמא לא רצת ללכת לאף אחד לחגים עד שהיא יודעת שגם אבישי מגיע!".

הגאון רבי אליעזר מנשה דונט ( צילום: בראל לוי )

יצוין כי אבישי לוי ז"ל היה פייטן וזמר מוכר בציבור החרדי, שהשתתף בשנים האחרונות במופעים רבים ברחבי הארץ. בשנת תשע"ו השתתף במופע ענק באשקלון יחד עם שורה של פייטנים, ביניהם ישי סודרי, אופיר סלומון, נחמן ביטון וחי קורקוס. כמו כן, הוציא סינגלים שזכו לפופולריות, ביניהם "הריקוד מתחיל" ו"ממעון שמיך".

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.