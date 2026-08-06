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אלימות קשה

תיעוד סוער: סירב לתת כסף לקבוצת הצעירים בחולון - כך זה הסתיים | צפו

צעירים נעצרו לאחר שתקפו ושדדו בעל עסק בחולון וגרמו נזק כבד למקום. התקרית האלימה החלה כאשר הנאשמים הגיעו יום קודם לכן למקום והשליכו חפצים לעבר הדלת, וכששבו למחרת ודרשו כסף – תקפו את בעל העסק | תיעוד סוער ופרטים (בארץ)

רגעי התקיפה
רגעי התקיפה| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שלושה קטינים כבני 15 עד 16, תושבי חולון ותל אביב ממוצא אריתראי, המשתייכים לפי חשד לכנופיית רחוב המכונה "SSQ", הואשמו בית המשפט על ידי שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב.

הגשת כתב האישום מגיעה בתום חקירה יסודית ומאומצת שנוהלה בתחנת חולון של מרחב איילון, בעקבות אירוע אלימות ושוד חמור שהתרחש בלב העיר חולון, ובמסגרתה דרשה המשטרה גם את הארכת מעצרם של השלושה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

תחילתה של הפרשה באירוע שהתרחש אך לאחרונה ב-27 ביולי 2026, אז הגיעו חברי הכנופיה לעסק הממוקם ברחוב סוקולוב בחולון והחלו להתנכל למקום. במהלך הדברים השליכו החשודים חפצים שונים בעוצמה לעבר דלת הכניסה של העסק וגרמו לנזק רב.

יום לאחר מכן, בתאריך 28 ביולי בשעה 17:30 לערך, שבו השלושה אל העסק כשהם נחושים להמשיך במסכת ההתנכלויות. הנאשמים דרשו מבעל העסק למסור להם סכומי כסף, וכאשר הבהיר להם בעל החנות כי הוא מסרב להיכנע לדרישותיהם, הפכה הדרישה בתוך רגעים ספורים לתקיפה פיזית אלימה ואכזרית.

כפי שניתן לראות בתיעוד ממצלמות האבטחה של העסק ומסביבתו, המתפרסם בכתבה זו, החשודים תועדו כשהם מפגינים באלימות גלויה וללא מורא. בסרטונים נראים הנאשמים כשהם מתגודדים מחוץ ובסמוך לפתח העסק, כשאחד מהם מחזיק בידיו חפץ קהה כבד דמוי מוט או אלת עץ גדולה, ומנופף בו באיום. בתיעוד נוסף מזווית אחרת בחנות, נראים הצעירים כשהם מתרוצצים, מתעמתים ומפגינים אלימות קשה, כשאחד מהם לבוש חולצה לבנה ומכנס קצר נראה נמלט או מתרוצץ בזירה בעת המהומה. במהלך התקיפה נחבל בעל העסק בפלג גופו העליון כתוצאה מהמכות נגדו, ובמקום נגרם הרס רב.

מיד עם קבלת הדיווח החם במוקד 100 של המשטרה, הוזעקו למקום שוטרי תחנת חולון שהגיעו בתוך זמן קצר ביותר לזירת האירוע. השוטרים פתחו מיד בפעולות חקירה מהירות, שכללו איסוף ממצאים פורנזיים, תחקור עדים וסריקת מצלמות האבטחה באזור. הודות לפעילות הנחושה והמהירה, אותרו שלושת החשודים הקטינים תוך זמן קצר והם נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה. מעצרם של השלושה הוארך מעת לעת בבית המשפט, עד לאמש, אז גובשה התשתית הראייתית הנדרשת שהובילה להגשת כתב האישום ולבקשה למעצרם עד תום ההליכים.

משטרהשודחולון

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