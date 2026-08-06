המשטרה עדכנה הבוקר (חמישי) כי במהלך החיפושים שנערכים במסגרת חקירת היעדרות אלדר דיין אותרה גופה במצב ריקבון מתקדם בשטח פתוח באזור מחלף ירקון שליד פתח תקווה. כוחות המשטרה פועלים בזירה, והגופה תועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובירור נסיבות המוות.

עם זאת, משפחתו של הנעדר אלדר דיין לא עודכנה על מציאת הגופה במהלך החיפושים אחריו, על אף שהתפרסמו דיווחים שלפיהם נבדק חשד שמדובר בו. לפי שעה מדובר בחשד בלבד, ולא באינדיקציה רשמית.

במשפחה אמרו כי "המשטרה לא התנהלה כמו שצריך. משעה 5:00 בבוקר אמא שלו מחכה כדי שיגידו לה לאן להגיע, כי עדכנו אותה שממשיכים לערוך חיפושים. אף אחד לא עדכן אותה על הגופה. מאוד מקווים שהיא לא של אלדר ושהוא עדיין נמצא בבריחה, למרות שאין לו שום סיבה לברוח". עוד מסרו כי "ההתנהלות המשטרה בחקירה הייתה מבישה, בלשון המעטה".

על פי תיעודים ממקום מציאת הגופה, אמו של אלדר דיין הגיעה לזירה והתחננה לכוחות המשטרה במקום: "קחו אותי לילד עכשיו. אתם לא מפנים גופה בלי אישור שלי".

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בתוך כך, השבוע האריך בית המשפט בפעם השלישית את מעצרם של שני חבריו של דיין. השניים חשודים במעורבות בקטטה האלימה שהתרחשה באזור פתח תקווה מול חמישה צעירים מקומיים, וכן בניסיון לדרוס אותם במהלך העימות. מעבר לכך, נגד השניים עומד חשד כבד כי איימו ברצח על דיין עצמו במהלך האירוע.

החוקרים עדיין בוחנים האם קיים קשר ישיר בין אותם איומים לבין היעלמותו של דיין בשטח. על פי החשד, במהלך הקטטה האלימה שהתפתחה בין שלושת הצעירים מדימונה לבין חבורת הצעירים המקומית, נאמרו איומים חמורים שעשויים להסביר את בריחתו.

תחילתו של האירוע כאשר השלושה הגיעו מדימונה לפתח תקווה ונפגשו עם חמשת הצעירים המוכרים להם. המפגש הדרדר במהירות לתגרה פיזית אלימה. על פי החשד, במהלך הקטטה ניסו השלושה לדרוס את חברי הקבוצה השנייה ואף פצעו חלק מהם באורח קל.

לאחר מכן נטשו את מכוניתהם בתחנת דלק בפתח תקווה, תלשו ממנה את לוחיות הזיהוי במטרה לטשטש עקבות ונמלטו מהמקום. בעוד שני החברים חזרו לביתם בדימונה ושם נעצרו, דיין נעלם ומאז אבדו עקבותיו. במשטרה מעריכים כעת כי הוא שוהה בדירת מסתור באזור פתח תקווה.