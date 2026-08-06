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ממוצקין לאפריקה: גורים שרדו סחר לא חוקי והגיעו לבית חדש | תיעוד

במבצע מורכב הועברו שניים מתוך 6 גורי האריות שנמצאו בשנה שעברה במסגרת המאבק בסחר לא חוקי בחיות בר למקלט לחתולים גדולים בדרום אפריקה | האריות, שני זכרים בשם "בן צור" ו"אורי", שהו עד כה בחי פארק מוצקין וכעת יוכלו לחיות את חייהם ברווחה במתחם גדול במקלט (בארץ)

כלוב הטיסה המיוחד
כלוב הטיסה המיוחד| צילום: צילום: אורי לניאל, רשות הטבע והגנים

אחרי מסע ארוך ומרגש, האריות הצעירים - "בן צור" ו"אורי" הגיעו בבטחה למקלט לחתולים גדולים (ADI) בדרום אפריקה – סביבת המחיה הטבעית והראויה ביותר עבורם. כך נמסר הבוקר (חמישי) מטעם רשות הטבע והגנים.

השניים חולצו בשנת 2025 לאחר שהוברחו לישראל והוחזקו בניגוד לחוק ובתנאים קשים. מאז חילוצם, הם שוקמו וטופלו במסירות בחי פארק מוצקין. השבוע, לאחר הכנה מדוקדקת שאפשרה את הטסתם ללא הרדמה ומסע של למעלה מ-30 שעות, הם שוחררו סוף סוף למתחם רחב הידיים שחיכה להם בדרום אפריקה.

האריות מתרגלים לביתם החדש באפריקה (צילום: ים סיטון, חי פארק מוצקין)

הסיפור של "בן צור" ו"אורי" הוא רק קצה הקרחון של תופעה עבריינית ואכזרית. רק במהלך שנת 2025 נתפסו בישראל למעלה מ-560 חיות בר שנסחרו באופן לא חוקי.

מטעם רשות הטבע והגנים נמסר: "הרשות תמשיך להיאבק בסחר בחיות הבר בכל הכלים העומדים לרשותנו – כולל פגיעה בתשתית הכלכלית וחילוט רווחים של ארגוני הפשיעה שעומדים מאחורי התעשייה האכזרית הזו".

אפריקהאריותקריית מוצקיןסחר בבעלי חיים

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