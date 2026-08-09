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כך קראו לרך הנולד

זאנוויל ויינברגר חגג ברית לבנו השלישי: בכירי התעשייה התייצבו • צפו

הזמר החסידי המוערך חגג בסוף השבוע שמחת ברית מילה • בכירי תעשיית המוזיקה החסידית השתתפו במעמד | ויקרא שמו בישראל: דוד אברהם (מוזיקה)

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שמחת הברית
שמחת הברית| צילום: צילום: דודי פרידמן

בסוף השבוע האחרון בעל המנגן המוערך זאנוויל ויינברגר חגג ברית מילה לבנו השלישי. המעמד המרגש התקיים בהשתתפות קהל נכבד של בכירי תעשיית המוזיקה החסידית, שהגיעו לשמוח עם המשפחה ברגעים המיוחדים.

לרך הנולד קראו: דוד אברהם בן שמואל זאנגוויל ויינברגר.

ויינברגר, מוכר אחד מבעלי המנגנים המבוקשים והמוערכים בעולם החתונות והאירועים החסידיים והחרדיים.

בשנים האחרונות הוא ליווה במנגינותיו אינספור שמחות, והשתתף בפרויקטים מוזיקליים מרכזיים לצד גדולי האמנים בז'אנר. בין היתר, הוא ביצע את היצירה המונומנטאלית "בהתאסף ראשי עם" במעמדי הסיום הגדולים של דרשו, יצירה שזכתה להערכה רבה בקרב הציבור.

בנוסף, ויינברגר השתתף לאחרונה במחרוזת הלהיטים המיוחדת של הרב שלמה טויסיג, "הלהיטים של ר' שלמה", יחד עם בעל המנגן אהרל'ה סמט ומקהלת מלכות. המחרוזת, שהופקה על ידי צביקי רובין ופנחס ביכלר, הפכה ללהיט בקרב חובבי המוזיקה החסידית.
ברית מילהמוזיקה חסידיתבריתזאנוויל ויינברגרזמריםזנוויל ויינברגר

1 תגובות

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לרך הנולד קראו: דוד אברהם בן שמואל זאנגוויל ויינברגר. זאנגוויל ???
מה יהיה?

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