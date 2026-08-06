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אסון נוסף בבין הזמנים

טרגדיה בבני ברק: תינוק בן 7 חודשים נפטר לאחר שנחנק משקית

כוחות ההצלה ביצעו החייאה מתקדמת בתינוק שנחנק משקית • הוא פונה במצב אנוש לשיבא | בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו (חדשות חרדים)

12תגובות
פינוי התינוק תוך כדי החייאה (צילום: דוברות הצלה)

ברוך דיין האמת: טרגדיה קשה התרחשה הערב (חמישי) ב, כאשר תינוק בן 7 חודשים נפטר לאחר שנחנק משקית בביתו.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער, בבית החולים שיבא בתל השומר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של התינוק.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד 101 של מד"א במרחב דן בשעה 21:22, התינוק נמצא מחוסר הכרה לאחר שנחנק משקית. כוננים של ארגון הצלה הגיעו במהירות לזירה יחד עם צוותי מד"א, ומצאו את התינוק במצב קריטי ביותר - ללא דופק וללא נשימה.

יו"ר הצלה אושי שלומוביץ, סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן וחובשי הצלה דניאל הורברג ושבתי אורטנר מסרו: "כשהגענו למקום, הביאו לנו תינוק בן 7 חודשים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנחנק משקית. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן שוק חשמלי ממכשיר הדפיברילטור של הצלה".

חובש רפואת חירום במד"א שמעון קלפנר תיאר את הרגעים הקשים: "קיבלנו דיווח על תינוק שככל הנראה נחנק משקית בביתו. כשהגענו למקום הביאו אלינו את התינוק כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות".

התינוק פונה תוך כדי פעולות החייאה רציפות לבית החולים שיבא בתל השומר, כשמצבו הוגדר כאנוש. בבית החולים המשיכו הצוותים הרפואיים במאמצי ההחייאה, אך חרף כל המאמצים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של התינוק.

האסון הקשה מצטרף לשורה של מקרי חנק מסוכנים שהתרחשו בשבועות האחרונים בקרב תינוקות וילדים. רק בשבת האחרונה נחנק פעוט בן שנתיים מפלפל בבני ברק, ולפני מספר שבועות נפטרה תינוקת בת שלושה חודשים בצפת לאחר שאיבדה את הכרתה.

המשפחה מלווה בשעה קשה זו על ידי הצוותים הרפואיים והסוציאליים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
בני ברקתינוקהחייאהחנק

12 תגובות

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8
הבן שלי בן 7 חודשים שלא ילחיצו אותי חייבים להרחיק מהם שקיות איזה עצוב בקושי נולד....
די
למה להרחיק? מה הקשר? תפסיקי להלחיץ
משה
מה מה הקשר? חייבים להרחיק שקיות מהם!!!! תינוק נפטר מזה
ממה
ברור שאישה עם תינוק בן שבעה חודשים תילחץ שהיא תראה כזאת כתבה
נועם
תסגרו חנויות הפאות והפריצות בב בוערת מצרות
בשם צדיקי הדור
7
צריך לשמור על ילדים קטנים .זה לא פשוט
כוכבה כוכב
6
תפסיקו לקרוא לזה אסונות בין הזמנים.. גם זה לא קשור הפעם.. זה פשוט חוסר השגחה , ה ישמור. יכול לקרוא לכל אחד וצריך הרבה השתדלות ותפילה. זו וזו עושים מחצה
צבי

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