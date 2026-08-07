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אירוע מורכב

האצבעות נלכדו במיקסר: הכבאים חילצו את הילד מהמקצף המתכתי

ידו של הילד נתקעה בעומק המקצף הקשיח • לוחמי האש הגיעו עם כלי דרמל מיוחד | חתכו את המתכת בזהירות כירורגית (חדשות חרדים)

15תגובות
חילוץ אצבעות מהמיקסר (צילום: כבאות והצלה)

אירוע חריג ומלחיץ התרחש היום (רביעי) כאשר ידו של ילד נלכדה בתוך אביזר מתכתי של מיקסר ביתי. הילד, שידו נתקעה בעומק המקצף הקשיח, לא הצליח להשתחרר בכוחות עצמו, והמשפחה נאלצה להזעיק את שירותי החירום.

מוקד 102 של כבאות והצלה קיבל את הדיווח הדחוף, וצוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב האומה הוזנקו מיד למקום. עם הגעתם לזירה, נחשפו הלוחמים למצב מורכב במיוחד: ידו של הילד הייתה מסובכת לחלוטין בתוך חוטי המתכת הקשיחים של המקצף, כשהיא לוכדת אותו ללא יכולת תנועה.

פעולת חילוץ עדינה וקפדנית

הלוחמים הפגינו מקצועיות רבה וקור רוח, ניגשו לילד המודאג והרגיעו אותו ברוך. לאחר מכן החלו בפעולות חילוץ עדינות וקפדניות, תוך שימוש בכלים ייעודיים. באמצעות מכשיר חיתוך זעיר מסוג "דרמל", הם חתכו את חוטי המתכת בזהירות כירורגית, אחד אחרי השני, עד להשלמת המבצע וחילוץ היד בשלום.

מפקד האירוע, רשף גורדון אסולין, תיאר את הדרמה: "מדובר בחילוץ עדין ומורכב שדרש דיוק רב ורגישות גבוהה כדי למנוע פגיעה בידו של הילד במהלך החיתוך. לוחמי האש פעלו במקצועיות, בקור רוח ובזהירות רבה תוך שימוש בכלים ייעודיים, הרגיעו את הילד לאורך כל הפעולה וחילצו אותו בשלום".

יצוין כי האירוע הסתיים בחסדי שמים ללא נפגעים, והילד שוחרר ללא כל פגע גופני
ירושליםחילוץילדלוחמי האשכבאות והצלהמיקסר

15 תגובות

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6
אמאלללהה
יאללה איסטר 😱
5
עד מתי??? במגזר החרדי כל האסונות שבעולם מי יכול להסביר?????
רמי
קוראים לזה אחריות הורית זה משהו מורכב יותר במשפחות מרובות ילדים צריך המון הדרכת הורים אבל יש כאלה שמזלזלים ואז קורים אסונות לצערנו הרב
אלעד
זה הגיוני שבאופן יחסי כשיש יותר ילדים מספר האסונות יגדל, מלבד זאת קשה מאוד לשים לב כשיש משפחה מרובת ילדים לכל מה שקורה בבית כל הזמן, גם אם ההורים מאוד אחראים, לגבי חוסר שימת לב ולימוד הדרכה הורית כמובן שלדעתי יש חוסר בציבור החרדי.
הדסה
רמי היקר! במשך שנים גם אני חשבתי כך,אבל שים לב לנתון הבא:כמעט שליש מהילדים בארץ הם חרדים(!)ואם נאמר שסטטיסטית אחד לאלף ילדים נפצע בתאונה כלשהי(טביעה,חנק מאביזרי בית,כויות וכדו')אזי שליש מתוכם יהיו חרדים.אבל בכל זאת אני מסכים איתך שיש לעורר את המודעות לזהירות רבה יותר.
דני
אז לא הבנתי זה אומר ששני שלישי לא חרדים... אז הסטטיסטיקה יותר גבוהה אצל לא חרדים.. חחח לא?
חחח
אהבתי כל הכבוד על המסקנה הנבונה!!!😍😍
חיים
למה אתה מבלבל
ההוא שבא לעשות סדר
אפשר גם פחות ילדים ויותר השכלה
יוחאי
יש ילדים עם רעיונות מופרעים בלי שום קשר לחרדי או לא ובלי שום קשר לאיזה הורים כמה שאני זהירה יש לי שתיים שעושים הדברים הכי משוגעים ביחד בקצב מסחרר
מה הקשר?
מסכים לחלוטין!כל הכבוד לך על המסירות שלך בגידול הילדים הנפלאים האלה!
דני
4
אמאלהההההה😖😖😖😖
ה שמור על ילדיך המתוקים והרכים!

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