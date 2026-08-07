האצבעות נלכדו במיקסר: הכבאים חילצו את הילד מהמקצף המתכתי

אירוע חריג ומלחיץ התרחש היום (רביעי) כאשר ידו של ילד נלכדה בתוך אביזר מתכתי של מיקסר ביתי. הילד, שידו נתקעה בעומק המקצף הקשיח, לא הצליח להשתחרר בכוחות עצמו, והמשפחה נאלצה להזעיק את שירותי החירום.

מוקד 102 של כבאות והצלה קיבל את הדיווח הדחוף, וצוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב האומה הוזנקו מיד למקום. עם הגעתם לזירה, נחשפו הלוחמים למצב מורכב במיוחד: ידו של הילד הייתה מסובכת לחלוטין בתוך חוטי המתכת הקשיחים של המקצף, כשהיא לוכדת אותו ללא יכולת תנועה.

פעולת חילוץ עדינה וקפדנית

הלוחמים הפגינו מקצועיות רבה וקור רוח, ניגשו לילד המודאג והרגיעו אותו ברוך. לאחר מכן החלו בפעולות חילוץ עדינות וקפדניות, תוך שימוש בכלים ייעודיים. באמצעות מכשיר חיתוך זעיר מסוג "דרמל", הם חתכו את חוטי המתכת בזהירות כירורגית, אחד אחרי השני, עד להשלמת המבצע וחילוץ היד בשלום.

מפקד האירוע, רשף גורדון אסולין, תיאר את הדרמה: "מדובר בחילוץ עדין ומורכב שדרש דיוק רב ורגישות גבוהה כדי למנוע פגיעה בידו של הילד במהלך החיתוך. לוחמי האש פעלו במקצועיות, בקור רוח ובזהירות רבה תוך שימוש בכלים ייעודיים, הרגיעו את הילד לאורך כל הפעולה וחילצו אותו בשלום".

יצוין כי האירוע הסתיים בחסדי שמים ללא נפגעים, והילד שוחרר ללא כל פגע גופני