הכי חמוד שיש: סוקי החתולה הסתבכה  - הכבאים באו לעזרה | צפו

סוקי, חתולה צעירה שהגיעה למשפחתה החדשה רק לפני כמה שבועות, הצליחה להסתבך בצרה לא שגרתית לאחר שנכנסה לפתח קטן בשידה ביתית – ולא הצליחה לצאת ממנו.

שלושה כבאים מ־Engine 50 של מחוז ונטורה בקליפורניה הוזעקו למקום בעקבות הדיווח על בעל חיים במצוקה. הם פינו את הציוד מהארון, השכיבו אותו בזהירות בתנוחה שאפשרה גישה טובה יותר והחלו לחלץ את החתולה.

לאחר מאמץ קצר הצליחו הכבאים לשחרר את סוקי, והיא הוחזרה למשפחתה כשהיא ללא פגיעות נראות לעין.

התיעוד של החילוץ, שפורסם ברשת, הפך במהירות לוויראלי. לפי מחלקת הכבאות, הסרטון שפורסם בטיקטוק צבר כבר יותר מ־7 מיליון צפיות.

בתגובות שיבחו רבים את הכבאים על שהקדישו זמן ומאמץ גם להצלת חתולה שנקלעה לצרה ביתית קטנה, ואחד המגיבים סיכם: "אני מאשר ב־100% את השימוש הזה בכספי המיסים שלי".