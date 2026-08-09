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מינוי חדש

הרב משה סגל מונה למנהל ת"ת 'חורב' ברמת גן

איש החינוך נכנס לתפקידו לקראת שנת הלימודים החדשה • מיד לאחר המינוי ערך פגישות עבודה עם ראש העיר חנוך זייברט וסגניו שכן חלק מהתלמידים הם תושבי בני ברק (חרדים)

6תגובות
מנהל הת"ת הרב משה סגל

הורי ותלמידי תלמוד תורה 'חורב' ברמת גן התבשרו על מינויו של הרב משה סגל למנהל המוסד, לקראת שנת הלימודים החדשה ה'תשפ"ז. המינוי מגיע לאחר תהליך מקצועי שבו נבחר הרב סגל, איש חינוך מוכר, להוביל את המוסד לשנים הבאות.

הרב סגל נכנס לתפקידו במטרה להמשיך ולפתח את תלמוד התורה ולהעניק לתלמידים חינוך של תורה, יראת שמים ומצוינות.

כידוע, חלק מתלמידי המוסד הם תושבי בני ברק, ולכן פתח המנהל הנכנס בגל פגישות עבודה קדחתני עם קברניטי עיריית בני ברק והנהלתה, במטרה לשפר ולרומם את תנאי הלימוד של תלמידי העיר.

מנהל הת"ת הרב משה סגל בפגישות בעיריית בני ברק
מנהל הת"ת הרב משה סגל בפגישות בעיריית בני ברק

סדרת פגישות עבודה עם פרנסי בני ברק

במסגרת המאמצים לשיתוף פעולה הדוק עם העירייה, נועד הרב סגל, מלווה בסגנו הרב דוד ליכטמן, לסדרת פגישות עבודה מקצועיות עם ראש העיר חנוך זייברט, ממלא מקום ראש העיר מנחם שפירא, סגן ראש העיר ומחזיק תיק חינוך שלמה אלחרר, מנהל מנהלת החינוך משה רוזנטל, ומשנה לראש העיר ומחזיק תיק פניות הציבור יוסף יעקובוביץ.

במהלך הפגישות הציג המנהל הנכנס את הקווים המנחים, הייחודיות והרוח החינוכית של תלמוד התורה 'חורב'. כמו כן, נידונו הדרכים לשיתוף פעולה הדוק עם העירייה ובקשות לסיוע ועזרה לרווחתם של ילדי העיר בני ברק הלומדים במוסד.

קברניטי העיר קיבלו את המנהל החדש במאור פנים, שיבחו את פועלו והבטיחו לעמוד לימינו ולסייע ככל הניתן למען הצלחת התלמידים.

צוות המוסד, ההורים והתלמידים בירכו מקרב לב את הרב משה סגל, שיזכה להוביל את התלמוד תורה מחיל אל חיל.

מנהל הת"ת הרב משה סגל בפגישות בעיריית בני ברק
מנהל הת"ת הרב משה סגל בפגישות בעיריית בני ברק
מנהל הת"ת הרב משה סגל בפגישות בעיריית בני ברק
בית ספררמת גןחורב

6 תגובות

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6
חורב זה כמו ממ״ח כבר עדיף תשב״ר של פעם . אלה מודרנים עשירים בעלי בתים שמפחדים ממ״ח ורוצים ילדים כמו שלהם.
ממ״ח למעשה
5
תמיד זייברט מונח כך על כסאו כאשר הוא פוגש אנשים? סימפטום לכל התנהגותו בכל המישורים.
זורבין
4
שיווקיישן
השמאל אינו רוצח?

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