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רבני חב"ד נגד שילוב איש החסידות ברשימת בן גביר: "הטעיה והונאת הציבור"

חברי בית דין רבני חב"ד מתנערים משילוב חסיד חב"ד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת, ומבהירים כי המהלך "לא נעשה על דעתנו, והוא בניגוד לדרך חב"ד בנושאים אלו" | מבהירים: "הדבר מחבר את חב"ד למפלגה, וגורם חילול שם חב"ד והונאת הציבור. דרכו של הרבי - הפצת היהדות לכל חלקי העם" (פוליטי, חרדים)

1תגובות
רבני בית דין רבני חב"ד (צילום: באדיבות המצלם)

במכתב חריג ודרמטי שפרסמו הערב (חמישי) יצאו כלל חברי "בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש", הגוף הרבני הרוחני העליון בחסידות חב"ד, נגד שילוב חסיד חב"ד ברשימת עוצמה יהודית בבחירות הקרובות לכנסת.

"הננו מבהירים, כי שילוב חסיד חב"ד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת", כתבו הרבנים, "לא נעשה על דעתנו, והינו בניגוד לדרך חסידות חב"ד בנושאים אלו".

הרבנים הוסיפו: "כניסת חסיד חב"ד לרשימה פוליטית, נועדה לחבר את חב"ד למפלגה. הצהרה (מגורם כזה או אחר) שהמועמד אינו פועל בשם חב"ד אינה מספיקה, והדבר גורם חילול שם חב"ד, והטעיה והונאה של הציבור".

מכתב הרבנים

הרבנים חתמו את מכתבם בהברה כי חסידות חב"ד "אינה מזדהה עם אף תנועה פוליטית ומתנערת מכל תמיכה מפלגתית, וזאת מבלי לגרוע באחריות ובחובה להצביע.

"דרכו של הרבי, שהתווה את פעילותה של חסידות חב"ד, היא הפצת היהדות והחסידות לכל חלקי העם מתוך אהבת ואחדות ישראל". הרבנים חתמו "בצער ובכאב".

1 תגובות

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אני ממש לא מתכוין להצביע לבן גביר ולא לאך אחד אחר כי כולם שותפים לשפיכות דמים יחד עם זה זכותו המלאה של כל חסיד ללכת לפוליטיקא באופן אישי בתנאי כמובן שהוא מצהיר מראש שהוא הולך בתור איש פרטי ולא מייצג את חבד בדיוק כמו שהיה בזמנו עם מזרחי ואחרים
חסיד

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