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יש נשמה מאחורה

הרב תפס תלמיד בקולנוע בשבת — ודיבר איתו רק על פופקורן | צפו

כשהקפדה על הלכה הופכת לקרה ומכנית, והורים מגלים פער נפשי מול ילדיהם: המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון צולל אל "העבודה הזרה" הסמויה של דורנו - עבודת ה' מתוך פחד, נוקשות והרגל, במקום הקשבה פנימית וקשר חי. דרך פירושו המפתיע של החוזה מלובלין לפסוק "לא תעשון כן ל-ה' אלוקיכם" וסיפור מטלטל על רב שפגש את תלמידו בקולנוע בליל שבת, נחשף המפתח לחינוך אמיתי ולראיית הנשמה שמאחורי המעשים | צפו (יהדות)

אתה שומר תורה ומצוות, מקפיד על כל הלכה - ובכל זאת, יש רגעים שבהם אתה מרגיש שעבודת השם שלך נעשתה קרה, מכנית, מפוחדת. אולי אתה גם הורה לילד שגדל עם חינוך ליראת שמים, ובכל זאת מרגיש רחוק.

בשיעור לפרשת ראה מסביר המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון שלפעמים אפשר לשמור על כל הכללים, להיות דתיים ויראי שמים - ובכל זאת להפוך את עבודת ה׳ למסגרת נוקשה שמשרתת את עצמנו ולא את רצון ה׳.

סיפור מטלטל על רב שגילה שתלמידו גנב את מכוניתו בליל שבת ונסע לקולנוע. הרב הלך ברגל את כל הדרך עד הקולנוע, נכנס לאולם החשוך בבגדי שבת, התיישב לידו ואמר לו בשקט רק דבר אחד: הפופקורן כאן לא כשר. הוא בחר לא לצעוק עליו, להעניש אותו, או להטיף לו מוסר. ולא הזכיר במילה את חילול השבת או את גניבת המכונית. באמצעות הסיפור נלמד איך להבחין בין דבקות אמיתית בה׳ לבין דבקות בקופסה שבנינו לעצמנו.

השיעור מגלה סוג של עבודה זרה בלתי ידוע: לא פסל ולא צלם - אלא הקופסה המכילה כללים קבועים שהופכים בלי משים לתחליף לקשר אמיתי. החוזה מלובלין מגלה שהפסוק "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" מזהיר בדיוק מפני זה: עבודת ה' מתוך פחד ולא מתוך הקשבה לשאלה - מה השם רוצה ממני עכשיו.

שיעור על חינוך, הורות, עבודת ה׳ והיכולת לראות את הנשמה שמאחורי ההתנהגות.

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון

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