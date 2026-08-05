מועצת נציבי האש של מחוז ספרינג ואלי בניו יורק התכנסה אמש (שלישי) לישיבה דחופה, ובסיומה הוחלט להשעות באופן מיידי למשך 30 יום את הכבאי שהתגרה במתנדב החרדי. כך דווח באתר מונסי סקופ.

ההחלטה מגיעה בעקבות הסערה הציבורית שפרצה לאחר שהכבאי צילם והפיץ ברשתות החברתיות סרטון של רכב 'הצלה' החונה בחניית נכים, תוך השמטת העובדה שהפרמדיק נלחם באותן דקות על חייו של ילד מחוסר הכרה.

כפי שדווח בהרחבה בכיכר השבת, האירוע התרחש ביום שישי האחרון בסניף 'קוסטקו' בעיירה נאנואט. פרמדיק מארגון 'הצלה' במחוז רוקלנד נזעק לטיפול דחוף בילד שנמצא ללא הכרה בתוך החנות. כשהבין שכל שנייה קריטית להצלת חיים, החנה את רכב החירום בחניית הנכים עם אורות החירום מהבהבים ומיהר פנימה להעניק טיפול מציל חיים.

אלא שבעוד הפרמדיק נאבק על חיי הילד, הכבאי - שהגיע למקום כחלק מתפקידו בשירותי החירום המקומיים - בחר לצלם את הרכב ולהעלות את התיעוד לפייסבוק עם כיתוב מזלזל. הפרסום התפשט במהירות והוביל לגל תגובות עוינות ואנטישמיות כנגד ארגון הצלה והקהילה היהודית, כאשר העובדה המרכזית - שמדובר באירוע חירום מציל חיים - הושמטה לחלוטין.

החלטה חד-משמעית

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לאחר שהפרשה זכתה לחשיפה תקשורתית נרחבת ועוררה מחאה ציבורית, התכנסה מועצת נציבי האש של ספרינג ואלי לישיבה דחופה. בסיום הדיון, הצביעו הנציבים על השעייתו המיידית של הכבאי ל-30 יום. גורמים המעורים בפרטים אישרו כי הדיון בעניינו אינו מסתיים בכך, והמועצה ממשיכה לבחון את הנושא לעומק כאשר צעדים משמעתיים נוספים וחמורים יותר עדיין עומדים על הפרק.

יצוין כי הכבאי חבר גם בארגון החירום השני - שירות האמבולנסים המתנדב 'ויליאם פ. פאיסט'. בארגון זה טרם התקבלה החלטה סופית בעניינו, והדירקטוריון ממשיך בביקורת הפנימית המקיפה בהתאם לתקנון ולנהלים כדי לקבוע את צעדיו המשמעתיים.